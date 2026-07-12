Nakon prolaska Engleske u polufinale, Džud Belingem se sukobio sa selektorom Tuhelom zbog kritika na račun igre tima.

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Engleska je prošla u polufinale Svjetskog prvenstva pošto je poslije velike drame i 120 minuta borbe izbacila Norvešku. Za to je najzaslužniji Džud Belingem koji je sa dva gola poslao Engleze dalje, a malo ko je očekivao da će poslije svega fudbaler Real Madrida ući u klinč sa svojim selektorom Tomasom Tuhelom.

O čemu se radi? Tuhel je bio izuzetno nezadovoljan što je Engleska igrala 120 minuta protiv Norveške i bila je "na žilet" da li će proći ili ispasti, zbog čega je bio kritički nastrojen prema ekipi i rekao je da su imali sreće. To se Belingemu nije dopalo.

Vidi opis Svađa uživo, prštalo između Tuhela i Belingema: "Kad si ti, majstore, igrao protiv Halanda?" Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Peter Dovgan / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Imali smo sreće? Možda. A možda on (Tuhel, prim. aut.) ne zna kako je to igrati u takvim uslovima protiv Erlinga Halanda, Edegora, Nuse i Serlota...", rekao je nezadovoljni Belingem zbog kritika: "To nije tim protiv kojeg je lako igrati... Zato mislim da smo pokušali da stvorimo pozitivno okruženje. Trebalo bi da nastavimo sa tim i u polufinalu. Nemam dovoljno riječi hvale za momke."

Dodatno je rekao da "nema komentar" na Tuhelovu izjavu, shvativši valjda da mu se "otelo" u prenosu uživo i da će svi znati za njihovo neslaganje, a onda je objasnio da je to fudbal: "Nećete pobijediti u svakoj utakmici tako što ćete samo razmjenjivati loptu i imati hiljadu dodavanja. Ponekad morate da pobijedite 'na mišiće', a mi smo to večeras ponovo uradili."

Šta je rekao Tuhel?

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Tuhel je poslije svega reagovao na Belingemove komentare i istakao da ne postoji nikakav razdor između njega i igrača, što će biti teško objasniti poslije ovakvih riječi.

"Apsolutno, niko to ne osporava. Impresioniran sam naporom koji su uložili", rekao je Tomas Tuhel misleći na 35 stepeni u Majamiju: "Trud, timski duh, vjera, prevazilaženje prepreka i to što su zapeli i pronašli način da pobijede je na apsolutno najvišem nivou. Za to ne mogu dobiti dovoljno pohvala. Ali ja sam takođe i fudbalski trener i smatram da možemo da igramo bolje."

"Uopšteno gledano, mislim da to nije bila utakmica visokog nivoa. Smatram da smo generalno imali i boljih utakmica."

Na kraju, čestitao je ekipi na "pronalasku puta do četiri najbolje na turniru", za šta je rekao da je jako ponosan, ali da smatra da postoji prostor za napredak i da želi da ga vidi.

Podsjetimo, Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine koja je takođe u 120 minuta došla do prolaska.