logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svađa uživo, prštalo između Tuhela i Belingema: "Kad si ti, majstore, igrao protiv Halanda?"

Svađa uživo, prštalo između Tuhela i Belingema: "Kad si ti, majstore, igrao protiv Halanda?"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon prolaska Engleske u polufinale, Džud Belingem se sukobio sa selektorom Tuhelom zbog kritika na račun igre tima.

Komentari Tomasa Tuhela i Džuda Belingema Izvor: BBC/screenshot

Engleska je prošla u polufinale Svjetskog prvenstva pošto je poslije velike drame i 120 minuta borbe izbacila Norvešku. Za to je najzaslužniji Džud Belingem koji je sa dva gola poslao Engleze dalje, a malo ko je očekivao da će poslije svega fudbaler Real Madrida ući u klinč sa svojim selektorom Tomasom Tuhelom.

O čemu se radi? Tuhel je bio izuzetno nezadovoljan što je Engleska igrala 120 minuta protiv Norveške i bila je "na žilet" da li će proći ili ispasti, zbog čega je bio kritički nastrojen prema ekipi i rekao je da su imali sreće. To se Belingemu nije dopalo.

"Imali smo sreće? Možda. A možda on (Tuhel, prim. aut.) ne zna kako je to igrati u takvim uslovima protiv Erlinga Halanda, Edegora, Nuse i Serlota...", rekao je nezadovoljni Belingem zbog kritika: "To nije tim protiv kojeg je lako igrati... Zato mislim da smo pokušali da stvorimo pozitivno okruženje. Trebalo bi da nastavimo sa tim i u polufinalu. Nemam dovoljno riječi hvale za momke."

Dodatno je rekao da "nema komentar" na Tuhelovu izjavu, shvativši valjda da mu se "otelo" u prenosu uživo i da će svi znati za njihovo neslaganje, a onda je objasnio da je to fudbal: "Nećete pobijediti u svakoj utakmici tako što ćete samo razmjenjivati loptu i imati hiljadu dodavanja. Ponekad morate da pobijedite 'na mišiće', a mi smo to večeras ponovo uradili."

Šta je rekao Tuhel?

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Tuhel je poslije svega reagovao na Belingemove komentare i istakao da ne postoji nikakav razdor između njega i igrača, što će biti teško objasniti poslije ovakvih riječi.

"Apsolutno, niko to ne osporava. Impresioniran sam naporom koji su uložili", rekao je Tomas Tuhel misleći na 35 stepeni u Majamiju: "Trud, timski duh, vjera, prevazilaženje prepreka i to što su zapeli i pronašli način da pobijede je na apsolutno najvišem nivou. Za to ne mogu dobiti dovoljno pohvala. Ali ja sam takođe i fudbalski trener i smatram da možemo da igramo bolje."

"Uopšteno gledano, mislim da to nije bila utakmica visokog nivoa. Smatram da smo generalno imali i boljih utakmica."

Na kraju, čestitao je ekipi na "pronalasku puta do četiri najbolje na turniru", za šta je rekao da je jako ponosan, ali da smatra da postoji prostor za napredak i da želi da ga vidi.

Podsjetimo, Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine koja je takođe u 120 minuta došla do prolaska.

Pobeda Engleske nad norveškom u četvrtfinalu Mundijala.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Engleska Norveška Tomas Tuhel Džud Belingem

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC