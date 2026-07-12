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Da li smo dobili najljepši gol Mundijala? Svi se pitaju da li je Norvežanin uopšte htio da šutne

Da li smo dobili najljepši gol Mundijala? Svi se pitaju da li je Norvežanin uopšte htio da šutne

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Da li je Andreas Šjelderup htio da šutne ili ne?

Andreas Šjelderup Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Kakav gol je dala Norveška, za vođstvo protiv Engleske u četvfinalu Svjetskog prvenstva. Na poluvremenu je na kraju bilo 1:1, ali gol Norveške će se pamtiti. 

Prvo je Hari Kejn na polovini terena izgubio loptu, a onda je Andreas Šjelderup dobio naoko bezazlen pas na krilo od Martina Edegora. Ipak, on je utrčao i na iznenađenje svih šutirao. Za golmana vrlo niski Džordan Pikford se izvio koliko je mogao, ali je na kraju samo mogao da uljepša ovaj pogodak Norveške.

Naravno, ostaje da se mnogi pitaju da li je Norvežanin uopšte i htio da šutne.

Pogledajte, uživajte i naravno sami procijenite:

Norveška - Engleska 1:0
Izvor: YouTube/Arena sport

Do kraja prvog dijela Engleska je uspjela da se pribere, prvo je u nadoknadi Džud Belingem izjednačio, a onda je u posljednjem napadu Hari Kejn dao gol, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda. 

Andreas Šjelderup ima tek 22 godine, ponikao je u Noršjelandu i igrao sada za Benfiku. Za Norvešku je odigrao 18 mečeva, do sada je dao samo jedan gol za Norvešku, a tokom turnira se nametnuo i imao je asistenciju protiv Francuske i dvije protiv Brazila pa je zaslužio mjesto u startnoj postavi. Sada je dao i gol.

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Tagovi

Mundijal 2026 Norveška Engleska

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