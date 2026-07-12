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Džud Belingem gurnuo Englesku u polufinale Mundijala: Sudija poništavao golove, drama trajala 120 minuta

Džud Belingem gurnuo Englesku u polufinale Mundijala: Sudija poništavao golove, drama trajala 120 minuta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Engleska je poslije produžetaka pobijedila Norvešku i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva.

Engleska u polufinalu Mundijala Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Nismo gledali pretjerano mnogo lijepog fudbala, ali svašta smo vidjeli na utakmici Engleske i Norveške. Na kraju je poslije 120 minuta igre i produžetaka bilo 2:1 (1:1) za Englesku koja će u polufinalu Svjetskog prvenstva igrati protiv Argentine.

Oba gola za selekciju Engleske postigao je Džud Belingem i tako je nastavio sjajnu formu na ovom takmičenju, dok je za Norvežane na spektakularan način pogodio Šjelderup.

Poslije uvodne uspavanke na startu meča, imala je nekoliko šansi Norveška, a onda je Andreas Šjelderup nevjerovatnim golom doveo svoj tim u vođstvo. Teško je zaključiti da li je htio da šutira, ali dao je nevjerovatan pogodak.

Nije mirovala Engleska pa je do poluvremena uspjela da izjednači i zamalo da povede. Prvo je Džud Belingem u nadoknadi vremena iskoristio nesmotrenost odbrane i ubacio se iz drugog plana za 1:1, a onda je i Hari Kejn dao gol, ali je bio u malom ofsajdu.

U drugom poluvremenu smo vidjeli prvo gol Hagema poslije kornera koji je poništen zbog faula u postavci za izvođenje prekida i na kraju smo poslije šansi sa obje strane otišli u produžetke.

Odmah na startu je Orjan Niland odbranio veliku priliku, a onda je odbio kratko šut Morgana Rodžersa i dozvolio je Džudu Belingemu da postigne gol za pobjedu.

Probao je i Džed Spens da simulira penal, a iako mu ga je Klemon Turpan na početku dosudio na kraju je povukao svoju odluku i to je bilo to. 

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Tagovi

Mundijal 2026 Norveška Engleska Džud Belingem

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