Engleska je poslije produžetaka pobijedila Norvešku i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva.

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Nismo gledali pretjerano mnogo lijepog fudbala, ali svašta smo vidjeli na utakmici Engleske i Norveške. Na kraju je poslije 120 minuta igre i produžetaka bilo 2:1 (1:1) za Englesku koja će u polufinalu Svjetskog prvenstva igrati protiv Argentine.

Oba gola za selekciju Engleske postigao je Džud Belingem i tako je nastavio sjajnu formu na ovom takmičenju, dok je za Norvežane na spektakularan način pogodio Šjelderup.

Poslije uvodne uspavanke na startu meča, imala je nekoliko šansi Norveška, a onda je Andreas Šjelderup nevjerovatnim golom doveo svoj tim u vođstvo. Teško je zaključiti da li je htio da šutira, ali dao je nevjerovatan pogodak.

Nije mirovala Engleska pa je do poluvremena uspjela da izjednači i zamalo da povede. Prvo je Džud Belingem u nadoknadi vremena iskoristio nesmotrenost odbrane i ubacio se iz drugog plana za 1:1, a onda je i Hari Kejn dao gol, ali je bio u malom ofsajdu.

Vidi opis Džud Belingem gurnuo Englesku u polufinale Mundijala: Sudija poništavao golove, drama trajala 120 minuta Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Peter Dovgan / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

U drugom poluvremenu smo vidjeli prvo gol Hagema poslije kornera koji je poništen zbog faula u postavci za izvođenje prekida i na kraju smo poslije šansi sa obje strane otišli u produžetke.

Odmah na startu je Orjan Niland odbranio veliku priliku, a onda je odbio kratko šut Morgana Rodžersa i dozvolio je Džudu Belingemu da postigne gol za pobjedu.

Probao je i Džed Spens da simulira penal, a iako mu ga je Klemon Turpan na početku dosudio na kraju je povukao svoju odluku i to je bilo to.