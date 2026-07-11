Lamin Jamal imao je šta da kaže.

Izvor: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pobjedom nad Belgijom (2:1), fudbalska reprezentacija Španije zakazala je polufinalni okršaj Svjetskog prvenstva sa Francuskom. Mlada zvijezda "crvene furije" Lamin Jamal uvjeren je da će ovaj duel biti sudar dvije trenutno najjače selekcije na planeti.

Željom da evropskoj kruni dodaju i svjetsku, Španci su stigli na ovaj Mundijal, a od tog velikog cilja sada ih dijele samo dva koraka. Čovjek odluke ponovo je bio Mikel Merino. Baš kao i u meču protiv Portugala, on je novim golom u samoj završnici bacio Belgijance na koljena i odveo svoj tim u polufinale.

Zadovoljstvo zbog novog plasmana u samu završnicu velikog takmičenja nakon meča nije skrivao Lamin Jamal:

Vidi opis Jamal diže tenzije pred spektakl: Francuzi treba nas da se plaše, mi smo najjači na svijetu! Mundijal, Španija, Belgija Mundijal, Španija, Belgija Mundijal, Španija, Belgija Mundijal, Španija, Belgija Mundijal, Španija, Belgija Mundijal, Španija, Belgija Mundijal 2026, Španija, Belgija Mundijal 2026, Španija, Belgija Mundijal 2026, Španija, Belgija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: JesúS HellíN / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Veoma smo srećni što smo ponovo izborili polufinale. Već dugo smo na okupu ovdje i želimo da idemo do samog kraja. Radujemo se velikoj pobjedi i plasmanu u narednu fazu", izjavio je Jamal, a potom se detaljnije osvrnuo na duel sa Belgijom.

"Niko nam nije ravan"

Iako je utakmica donijela dramu, mladi fudbaler smatra da je Španija bila dominantan rival na terenu.

"Mislim da smo od protivnika bili mnogo jači. Čudan osjećaj ostavio je taj primljeni gol, jer je stigao u trenutku kada je igra bila pod našom potpunom kontrolom. Ali, fudbal je takav. Možda nekome izgleda da ne prikazujemo posebno lijep fudbal, ali realnost je da sa nama nijedan tim nije uspio da igra ravnopravno", jasan je Jamal.

Poruka Francuzima: Nema straha!

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U borbi za veliko finale "crvenu furiju" čeka reprezentacija Francuske, koja juri svoje treće uzastopno finale na svjetskim prvenstvima. Ipak, Jamal vjeruje da "trikolori" imaju više razloga za brigu pred ovaj klasik.

"Smatram da je Francuska ta koja treba da se plaši nas, ako iko uopšte treba da strahuje. Uostalom, eliminisali smo ih prošle godine u Ligi nacija. Naravno, sastaće se dva veličanstvena tima, dvije ekipe svjetske klase. Po mom mišljenju, to su dva najjača nacionalna tima na svijetu. Vidjećemo šta će se desiti, ali mi straha nemamo", zaključio je Jamal.