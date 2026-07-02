Uživo Španija - Austrija: Nema Srba!

Pratite uživo meč Španije i Austrije na Svetskom prvenstvu uz MONDO.
Španija i Austrija igraju svoj meč nokaut faze Svjetskog prvenstva od 21 čas.
2. minut: Sijevnuo Jamal!
U kontri je Lamin Jamal probao da savlada Aleksandera Šlagera, ali on je lako smirio tu loptu.
1. minut: Počinjemo!
Kreće još jedan meč osmine finala Svjetskog prvenstva!
Uskoro počinje meč
Utakmica se igra na stadionu "SoFi" u inglvudu, Los Anđeles.
Heroji bez mjesta u timu
Iako je Marko Arnautović do sada dao dva gola na Mundijalu, a Saša Kalajdžić je postigao pogodak koji je tim Austrije odveo u nokaut fazu, nema ništa od njih u startnoj postavi. Kao napadač igraće Mihael Gregorič.
Bez Srba u sastavu!
ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Baena, Rodri, Pedri - Olmo, Jamal, Ojarzabal
Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia
AUSTRIJA: Šlager - Danso, Poš, Alaba - Šlager, Seivald, Sabicer, Šmid, Laimer, Vaner - Gregorič
Čekamo da krene!
Nastavlja se nokaut faza Svjetskog prvenstva i sada čekamo da počne meč Austrije i Španije.