Uživo Španija - Austrija: Nema Srba!

21 : 04 2. minut: Sijevnuo Jamal! U kontri je Lamin Jamal probao da savlada Aleksandera Šlagera, ali on je lako smirio tu loptu.

21 : 04 1. minut: Počinjemo! Kreće još jedan meč osmine finala Svjetskog prvenstva!

20 : 51 Uskoro počinje meč Utakmica se igra na stadionu "SoFi" u inglvudu, Los Anđeles.

19 : 47 Heroji bez mjesta u timu Iako je Marko Arnautović do sada dao dva gola na Mundijalu, a Saša Kalajdžić je postigao pogodak koji je tim Austrije odveo u nokaut fazu, nema ništa od njih u startnoj postavi. Kao napadač igraće Mihael Gregorič.

19 : 46 Bez Srba u sastavu! ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Baena, Rodri, Pedri - Olmo, Jamal, Ojarzabal

AUSTRIJA: Šlager - Danso, Poš, Alaba - Šlager, Seivald, Sabicer, Šmid, Laimer, Vaner - Gregorič Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia