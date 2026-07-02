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Uživo Španija - Austrija: Nema Srba! 0
Austrija Španija uživo prenos Arena sport livestream mundijal 2026
Austrija Španija uživo prenos Arena sport livestream mundijal 2026
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Uživo Španija - Austrija: Nema Srba!

Pratite uživo meč Španije i Austrije na Svetskom prvenstvu uz MONDO.

Španija i Austrija igraju svoj meč nokaut faze Svjetskog prvenstva od 21 čas.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
21:04

2. minut: Sijevnuo Jamal!

U kontri je Lamin Jamal probao da savlada Aleksandera Šlagera, ali on je lako smirio tu loptu.

21:04

1. minut: Počinjemo!

Kreće još jedan meč osmine finala Svjetskog prvenstva!

20:51

Uskoro počinje meč

Utakmica se igra na stadionu "SoFi" u inglvudu, Los Anđeles. 

19:47

Heroji bez mjesta u timu

Iako je Marko Arnautović do sada dao dva gola na Mundijalu, a Saša Kalajdžić je postigao pogodak koji je tim Austrije odveo u nokaut fazu, nema ništa od njih u startnoj postavi. Kao napadač igraće Mihael Gregorič.

19:46

Bez Srba u sastavu!

ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Baena, Rodri, Pedri - Olmo, Jamal, Ojarzabal


AUSTRIJA: Šlager - Danso, Poš, Alaba - Šlager, Seivald, Sabicer, Šmid, Laimer, Vaner - Gregorič

Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

19:38

Čekamo da krene!

Nastavlja se nokaut faza Svjetskog prvenstva i sada čekamo da počne meč Austrije i Španije.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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