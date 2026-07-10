Uživo Španija - Belgija: Povreda na zagrijavanju

Pratite uživo uz MONDO meč Belgije i Španije u četvrfinalu Svjetskog prvenstva.
Od 21 čas počinje meč Španije i Belgije u četvrfinalu Svjetskog prvenstva.
Prarite meč uživo u tekstualnom prenosu na MONDU!
13. minut: Ruka?
Baena je dobio loptu u kaznenom prostoru, šutirao i pogodio je Ngoja u ruku. Ipak sudija nije svirao penal, jer je ruka bila u prirodnom položaju.
1. minut: Počelo je!
Krenulo je bez Tilemansa koji se zaista povrijedio na zagrijavanju.
Nema Tilemansa!
Umjesto Tilemansa igra Vanaken. šta se ovo desilo? Bio je prijavljen Juri Tilemans za startnu postavu, što izgleda znači da se povrijedio na zagrijavanju.
Tu su De Brujne i Doku
Iako su bili van prvih 11 u prethodnom meču sada je Rudi Garsija vratio De Brujnea i Dokua u prvi tim. Doduše vjerovatno povreda Onane ima veze sa tim.
SASTAVI
ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja -Ruiz, Rodri - Baena, Olmo, Jamal - Ojarzabal
BEGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanj, Ngoj - De Brujne, Tilenans, Raskin - Trosar, Doku, De Ketelare
Dobro došli!
Od 21 čas počinje meč Španije i Belgije u četvrfinalu Svjetskog prvenstva.