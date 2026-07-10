Uživo Španija - Belgija: Povreda na zagrijavanju

21 : 18 13. minut: Ruka? Baena je dobio loptu u kaznenom prostoru, šutirao i pogodio je Ngoja u ruku. Ipak sudija nije svirao penal, jer je ruka bila u prirodnom položaju.

21 : 04 1. minut: Počelo je! Krenulo je bez Tilemansa koji se zaista povrijedio na zagrijavanju.

21 : 03 Nema Tilemansa! Umjesto Tilemansa igra Vanaken. šta se ovo desilo? Bio je prijavljen Juri Tilemans za startnu postavu, što izgleda znači da se povrijedio na zagrijavanju.

20 : 57 Tu su De Brujne i Doku Iako su bili van prvih 11 u prethodnom meču sada je Rudi Garsija vratio De Brujnea i Dokua u prvi tim. Doduše vjerovatno povreda Onane ima veze sa tim.

20 : 54 SASTAVI ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja -Ruiz, Rodri - Baena, Olmo, Jamal - Ojarzabal

BEGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanj, Ngoj - De Brujne, Tilenans, Raskin - Trosar, Doku, De Ketelare