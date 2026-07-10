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Uživo Španija - Belgija: Povreda na zagrijavanju 0
užio Mundijal Španija Belgija prenos
užio Mundijal Španija Belgija prenos
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Uživo Španija - Belgija: Povreda na zagrijavanju

Pratite uživo uz MONDO meč Belgije i Španije u četvrfinalu Svjetskog prvenstva.

Od 21 čas počinje meč Španije i Belgije u četvrfinalu Svjetskog prvenstva.

Prarite meč uživo u tekstualnom prenosu na MONDU!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
21:18

13. minut: Ruka?

Baena je dobio loptu u kaznenom prostoru, šutirao i pogodio je Ngoja u ruku. Ipak sudija nije svirao penal, jer je ruka bila u prirodnom položaju.

21:04

1. minut: Počelo je!

Krenulo je bez Tilemansa koji se zaista povrijedio na zagrijavanju.

21:03

Nema Tilemansa!

Umjesto Tilemansa igra Vanaken. šta se ovo desilo? Bio je prijavljen Juri Tilemans za startnu postavu, što izgleda znači da se povrijedio na zagrijavanju.

20:57

Tu su De Brujne i Doku

Iako su bili van prvih 11 u prethodnom meču sada je Rudi Garsija vratio De Brujnea i Dokua u prvi tim. Doduše vjerovatno povreda Onane ima veze sa tim.

20:54

SASTAVI

ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja -Ruiz, Rodri - Baena, Olmo, Jamal - Ojarzabal


BEGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanj, Ngoj - De Brujne, Tilenans, Raskin - Trosar, Doku, De Ketelare

20:53

Dobro došli!

Od 21 čas počinje meč Španije i Belgije u četvrfinalu Svjetskog prvenstva.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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