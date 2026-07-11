Pao dogovor: Jirgen Klop pristao da postane selektor Njemačke

Jirgen Klopp je pristao da postane novi selektor Njemačke nakon ostavke Julijana Nagelsmana, koja je uslijedila posle razočaravajućeg ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Izvor: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njemačka je započela turnir sa obnovljenim optimizmom, ali se njihova kampanja završila već u šesnaestini finala nakon poraza na penale od Paragvaja.

Nagelsman se povukao sa svoje funkcije samo nekoliko dana kasnije, prihvativši odgovornost za još jedan razočaravajući turnir, dok se dugogodišnje čekanje Njemačke na uspjeh na Svetskom prvenstvu nastavlja.

Fudbalski savez Nemačke (DFB) brzo je identifikovao Klopa kao glavnog kandidata koji bi trebalo da vodi veliku rekonstrukciju tima.

Ekspert za transfere, Fabricio Romano, ustvrdio je u subotu da je Klop prihvatio ponudu i da će postati sljedeći selektor Nemačke. Iako se sitni detalji njegovog ugovora i odlaska iz Red Bula još uvijek usaglašavaju, dogovor je postignut.

Klop je takođe potvrdio da je u pregovorima sa DFB-om. Ovaj 59-godišnjak je otkrio da mu je ponuđen posao nakon Nagelsmannove ostavke i priznao je da je spreman da se vrati trenerskom poslu nakon što se prije dvije godine povukao iz klupskog fudbala.

Klop je napustio Liverpul na kraju sezone 2023/24, nakon što je tokom devetogodišnjeg boravka na “Enfildu” transformisao klub u osvajača Premijer lige i Lige šampiona. Kasnije je prihvatio rukovodeću ulogu kao šef globalnog fudbala u Red Bulu, nadgledajući fudbalske operacije kompanije u nekoliko klubova. Ta pozicija će se sada, po svemu sudeći, završiti jer se on priprema za povratak na trenersku klupu.

Klop je naglasio da su razgovori i dalje neophodni prije nego što sve bude ozvaničeno, zbog njegovih trenutnih ugovornih obaveza. Takođe je jasno stavio do znanja da problemi Njemačke prevazilaze jednog pojedinca. Bivši šef stručnog štaba Borusije Dortmund opisao je Nagelsmana kao “odličnog trenera” i insistirao na tome da su potrebne veće strukturne promjene.

Njemačka sada nije uspela da pobijedi u utakmici nokaut faze Svjetskog prvenstva još otkad je podigla trofej u Brazilu 2014. godine. Njihova najnovija eliminacija uslijedila je nakon prethodnih razočaranja na turnirima 2018. i 2022. godine, što je pojačalo pritisak za sprovođenje značajnih reformi u cijeloj strukturi reprezentacije.

Klop će nadgledati tu rekonstrukciju sa ciljem da vrati Njemačku među elitu međunarodnog fudbala. Njegov dolazak predstavljao bi jedno od najvećih trenerskih imenovanja u svjetskom fudbalu.

Očekuje se da će DFB zvanično objaviti Klopovo imenovanje kada se riješe ugovorna pitanja u vezi sa njegovim odlaskim iz Red Bula.

(MONDO)