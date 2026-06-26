Klop oštro o Njemačkoj: "Pojeli" su nas na sredini terena, ovako nećemo daleko

Poraz Njemačke od Ekvadora 2:1 u posljednjem kolu Grupe E , iako nije uticao na njihov prolazak u osminu finala sa prvog mjesta, podigao je uzbunu u njemačkom taboru.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Jirgen Klop u ulozi analaitičara je bio izuzetno oštar prema učinku ekipi Julijana Nagelsmana i upozorio na potrebu za hitnom reakcijom.

Klop je žalio što su četvorostruki svjetski šampioni usvojili "pogrešan pristup" protiv "agresivnog protivnika" i igrali "pogrešan fudbal". Bivši menadžer Liverpula je istakao da "od 12. minuta nisu imali dubinu" i kritikovao je odbrambenu liniju.

"Ekipa se branila u niskom bloku, kao da je željela to da vježba. Previše toga nije funkcionisalo. Nije izgledalo kao da ćemo proći kroz naredna kola", rekao je Klop.