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Amerikanci vjeruju Poketinu: Nude mu novi ugovor bez obzira na ishod duela sa "zmajevima"!

Amerikanci vjeruju Poketinu: Nude mu novi ugovor bez obzira na ishod duela sa "zmajevima"!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Maurisio Poketino dobio je ponudu da produži ugovor sa Fudbalskim savezom SAD.

Poketino ostaje selektor SAD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Selektoru SAD Maurisiju Poketinu je, prema navodima američkih medija, ponuđeno produženje ugovora.

Trenutni ugovor veže Argentinca za "jenkije" do posljednjeg dana jula, odnosno do kraja Mundijala kojem je SAD uz Kanadu i Meksiko jedan od domaćina. Poketinu je, međutim, navodno ponuđen novi ugovor, i to do ljeta 2030. godine, odnosno do kraja Svjetskog prvensta u Španiji, Portugalu i Maroku!

Pod vođstvom bivšeg trenera Espanjola, Sautemptona, Totenhema, PSŽ-a i Čelsija, Amerikanci su uspjeli da izbore plasman u nokaut fazu tekuće planetarne smotre. U konkurenciji Turske, Paragvaja i Australija zauzeli su prvo mjesto u grupi sa 6 bodova, te ih u noći između 1. i 2. jula po našem vremenu (2.00) očekuje okršaj za osminu finala sa bh. selekcijom.

Na klupi SAD Poketino je do sada odradio 29 mečeva i upisao 17 pobjeda, uz jedan remi i 11 poraza.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Maurisio Poketino fudbal SAD Mundijal 2026 treneri

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