"Zmajevi" protiv SAD za osminu finala: Oglasio se FS BiH - evo kako do ulaznica!

Meč se igra u noći između 1. i 2. jula po našem vremenu.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH ostvarila je sinoć istorijski uspjeh i plasirala se u nokaut fazu Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izabranici Sergeja Barbareza su u Sijetlu porazili selekciju Katara rezultatom 3:1 i izborili nastup među 32 tima kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa. U borbi za osminu finala, "zmajevi" će ukrstiti koplja sa selekcijom SAD u noći između 1. i 2. jula u 2.00 časa po našem vremenu (17.00 po lokalnom), a FS BiH danas je objelodanio način prodaje karata za bh. navijače.

Naime, pristalice BiH mogu da podnesu zahtjev za kupovinu karata putem mejla [email protected] do 26. juna do 23.59 časova. Kako je navedeno iz bh. kuće fudbala, prilikom prijave je potrebno dostaviti ime i prezime, broj traženih ulaznica kao i kontakt telefon.

Iz Saveza napominju da podnošenje zahtjeva ne predstavlja garanciju da će ulaznice biti dodijeljene, s obzirom na to da je broj raspoloživih ulaznica ograničen.

"Iz tog razloga preporučujemo svim navijačima da istovremeno apliciraju za kupovinu ulaznica i putem zvaničnih FIFA kanala prodaje", rečeno je iz FS BiH.

Nakon što FIFA potvrdi konačne procedure distribucije ulaznica za nokaut fazu takmičenja, svi prijavljeni navijači biće blagovremeno kontaktirani od strane FS BiH sa informacijama o narednim koracima u vezi sa kupovinom ulaznica.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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