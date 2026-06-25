"Zmajevi" proslavili prolaz u nokaut fazu Mundijala uz pjesmu: "Prokleta je Amerika i zlato što s'ja" (VIDEO)

Fudbaleri Bosne i Hercegovine su pobjedom nad Katarom (3:1) osigurali plasman u šesnaestinu finala Mundijala.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

"Zmajevi" su u Sijetlu stigli do istorijskog uspjeha, koji su znali i da proslave u avionu u kojem se reprezentacija vratila u bazu u Solt Lejk Sitiju.

Jovo Lukić, Amar Memić, Nikad Mujakić i Samed Baždar su zajedno otpjevali veliki hit Šabana Bajramovića "Prokleta je Amerika i zlato što s'ja".

Naredni meč, izabranici Sergeja Barbareza će igrati u noći između 1. i 2. jula u San Francisku upravo protiv selekcije SAD s početkom u 02.00 po našem vremenu.

(MONDO)