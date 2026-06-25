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Ovako se slave golovi BiH: Poslušajte komentatore iz Srbije, Hrvatske i Slovenije

Ovako se slave golovi BiH: Poslušajte komentatore iz Srbije, Hrvatske i Slovenije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija BiH ostvarila je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Poslušajte kako komentatori iz Srbije, Hrvatske i Slovenije slave golove.

kako su komentatori u regionu proslavili gol BIH Izvor: Dirk Waem / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i to kao trećeplasirana iz grupe "B" u kojoj je ukupno osvojila četiri boda.

Tri koja su je odvela u drugu fazu upisana su u Sijetlu pobjedom nad reprezentacijom Katara (3:1), a na tom susretu zablistali su talentovani Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić, strijelci prvog i trećeg gola za "zmajeve". Posebno impresivan bio je gol tek 18-godišnjeg Alajbegovića, dok je Mahmić poslije male "krize" u igri BiH zapečatio prolaz.

Utakmice Bosne i Hercegovine naravno prate se na čitavom Balkanu, a vrlo zanimljivo je poslušati i kako njihove golove slave i komentatori iz drugih Ex-Yu država. Poslušajte i sami:

Jedan autor na "Jutjubu" uspio je da objedini proslave golova Bosne i Hercegovine kroz komentare iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, a navijači u komentarima složni su u jednom da su svi zaista bili pošteni prema "zmajevima" i da su i te kako znali da se raduju.

"Korektno od svih i hvala im od srca u ime svih", "Čestitke momcima, samo napred, pozdraz iz Dalmacije", "Čestitke iz Crne Gore", Što bi rekao komentator RTS-a: Kakva golčinaaaa", "Komentatori top", "Bravo, zmajevi, tako se igra", "Pa nećemo valjda da navijamo za Katar koji misli da sve može da kupi. Bravo BiH iz Srbije!", samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod ovog snimka.

Šta dalje za BiH?

Pobjedom Brazila nad Škotskom (3:0), Bosna i Hercegovina je zvanično prošla u nokaut fazu kao trećeplasirana i gotovo izvjesno je da će u nastavku turnira njen protivnik biti domaćin Sjedinjene Američke Države.

Postoji i dalje 1 odsto šanse da to bude Njemačka, ali je izvjesnije da Amerikanci ugoste "zmajeve" u Santa Klari 1. jula.

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