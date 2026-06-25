Mahmić još jednom oduševio na Mundijalu: Barbarezov "džoker" bolji od Mesija, Mbapea, Halanda...

U jednom statističkom parametru reprezentativac BIH najbolji je na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija BIH napravila je istorijski uspjeh pobjedom protiv Katara i obezbijedila prolaz u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Dok "zmajevi" čekaju narednog protivnika, a to će po svemu sudeći biti domaćin, selekcija SAD, navijači BIH širom svijeta slave izabranike Sergeja Barbareza koji su prvo u baražu pokazali da mogu da iznenade mnogo veće selekcije, a onda u SAD i Kanadi dokazali da dolazak na Mundijal nije bio slučajnost.

Svojom igrom oduševili su ne samo bh. navijače, već i ljubitelje fudbala širom svijeta, te pokazali da ova selekcija ima nekoliko imena čije vrijeme tek dolazi. Esmir Bajraktarević i Kerim Alajbegović, iako među njmlađima u reprezentaciji dokazali su se i prije Mundijala, a na njemu smo dobili još jednog sjajnog mladog igrača – Ermina Mahmića.

Prije samo dvije godine ovaj 21-godišnji veznjak igrao je za austrijskog drugoligaša Lafnic, nastupao je za mladu selekciju Austrije, a onda su ga Sergej Barbarez i Emir Spahić pozvali u nacionalni tim i poveli na Svjetsko prvenstvo.

Barbarez nije na tome stao, mladom Mahmiću dao je priliku protiv Švajcarske i Katara, a on mu je vratio na najbolji mogući način – sa dva gola! Na utakmici protiv švajcarske Mahmić je ušao u posljednjem minutu utakmice, ali to je bilo dovoljno da postigne pogodak kojim je ublažio poraz "zmajeva“.

Nakon tog zvanično jednog odigranog minuta i jednog gola Mahmić je dobio šansu i u istorijskoj pobjedi protiv Katara. U 64. minutu zamijenio je Edina Džeku, koji izlazak sa terena nije baš najbolje prihvatio, a potom je upisao novi pogodak kojim je definitivno riješio pitanje pobjednika u najvažnijem meču "zmajeva“ na Mundijalu.

Gol Ermin Mahmić BIH - Katar 3:1 Izvor: YouTube/Arena sport TV

Pogodio je Mahmić mrežu Katarana za 3:1 i tako ispisao sa istoriju postavši najbolji strijelac BIH na svjetskim prvenstvima sa dva pogotka.

Za ta dva gola Mahmiću je bilo potrebno zvanično 27 minuta provedenih na terenu, što ga čini najefikasnijim igračem Mundijala, pa su iza njega ostale i daleko poznatije zvijezde poput Lionela Mesija, Kilijana Mbapea, Erlinga Halanda...

Sa 13.5 minuta po golu Mahmić je prvi na „listi“ najefikasnijih, a iza njega je Denis Undav koji je tri puta ulazio sa klupe i za odigranih 67 minuta postigao tri gola, odnosno po gol na svakih 22,7 minuta.

Lionel Mesi najbolji je strijelac Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku sa pet golova na dvije utakmice (180 minuta), što znači da je davao po gol na svakih 36 minuta, a Kilijan Mbape i Erling Haland dali su po četiri gola za 180 minuta, što je statistički svakih 45 minuta.

Džonatan Dejvid za Kanadu je na dvije utakmice dao tri gola (60 odigranih minuta po golu), a Vinisijus Žunior sa četiri gola na tri utakmice ima prosjek od 67 minuta po postignutom pogotku.

Izvor: Promo/FS BiH

Svjetsko prvenstvo tek se zahuktava, slijede odlučujući mečevi za plasman u naredni krug, a onda i nokaut faza u kojoj ćemo definitivno gledati izuzetno zanimljive mečeve.

Nadamo se da ćemo i dalje gledati efikasan Mundijal, ali i da će Mahmić i njegovi saigrači nastavljati da oduševljavaju planetu, kao što je to u srijedu učinio i Kerim Alajbegović jednim od najljepših pogodaka u dosadašnjem toku prvenstva.