Ermin Mahmić je sada heroj Bosne i Hercegovine, a Austrija pati jer ga je pustila.

Izvor: Dirk Waem / Zuma Press / Profimedia

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3:1 (2:1) i sada samo čeka da se poklope rezultati da bi otišla u noakut fazu Mundijala. A heroj koji je selekciji "zmajeva" donio ovaj istorijski uspjeh je Ermin Mahmić.

Momak koji je pred samo takmičenja u Americi, Kanadi i Meksiku ponovo obukao dres Bosne i Hercegovine dao je dva gola na ovom Mundijalu, oba neposredno nakon što je ušao u igru.

Prošli meč sa Švajcarskom on je ušao u 90. minutu i za minut je postigao gol, a sada je na njemu bila ogromna odgovornost. Zamijenio je nervoznog Edina Džeku, kome se to nije svidjelo, a nakon što je ušao u igru u 64. minutu, u 80. je postigao gol koji je potvrdio prolazak BIH u nokaut fazu.

Kako je BiH dobila svog heroja?

Ermin Mahmić je rođen u malom mjestu Vels u Austriji i počeo je da nastupa za selekciju Austrije do 17 godina, ali je onda obukao dres BIH do 19 godina. Imao je potom novo mijenjanje tima kada je upisao dva nastupa za U21 tim Austrije. Onda su Emir Spahić i Sergej Barbarez shvatili da im je neophodan i ubijedili ga da sa "zmajevima" pođe na Mundijal.

"Posljednjih sedam-osam mjeseci trajao je cijeli proces od prvog kontakta pa sve do prije desetak dana kada je završena promjena sportskog državljanstva. Znali smo da će biti teško jer je igrao za Austriju, ali njegova želja i želja njegove porodice gurale su nas naprijed. Bio sam u Plzenju i razgovarao s njim nakon utakmice. Ne možete vjerovati koliko je to dijete srećno i ponosno što će biti s nama", poručio je Emir Spahić, prvi operativac BIH, a Barbarez je dodao:

Vidi opis Do juče bio drugoligaš, a sad heroj BiH: "Zmajevi" sa Mahmićem uradili ono što Srbija nije sa Arnautovićem Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 8 / 8

"To je tip igrača kog nismo imali. Osmica, desetka, vrlo ofanzivan i prodoran, tehnički na visokom nivou i momak koji ima veliki prostor za napredak, Želimo upravo takve igrače koji će dugo biti zajedno i činiti okosnicu reprezentacije."

Tako je Bosna i Hercegovina uradila ono što je Srbija propustila sa Markom Arnautovićem i Sašom Kalajdžićem. I dok oni predvode Austriju na Mundijalu, jer ih "orlovi" nisu zvali u nacionalni tim, BiH je našla svog "dijamanta" u ovoj zemlji.

Šta sada?

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Nakon što je jedan gol dao sa ivice 16 metara, a drugi je dao tako što je naletio na loptu u 16 metara, čekamo da ga vidimo i u startnoj postavi. Ovaj 21-godišnjak je odigrao tek pet mečeva za BIH, ali već je dao dva gola na Mundijalu. I teško da će poslije Svjetskog prvenstva nastaviti da nastupa za Slovan iz Libereca. A posebno je nevjerovatno kada se zna da je prije samo dvije godine igrao drugu ligu Austrije za maleni Lafnic.