Sergej Barbarez nakon plasmana "zmajeva" u nokaut fazu Mundijala: A došli smo kao čisti autsajderi

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio je na konferenciji za medije u Sijetlu nakon istorijske pobjede "zmajeva" nad Katarom 3:1 i plasmana u nokaut fazu Mundijača.

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BiH je savladala Katar (3:1) i ovjerila prolaz u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

"Ne govorim ja bez razloga da je ovo Svjetsko prvenstvo i da je preko puta tebe neko ko takođe ima kvalitet. Ne znam u kojem filmu smo mi u nekoj mogućnosti da dominiramo. Mi smo došli kao čisti autsajderi da pokušamo nešto veliko uraditi i to nam se ostvarilo. Uvijek ima stvari koje nisu kako smo očekivali. Perfektan duel i dobili bi četiri ili pet razlike, ali i ovako je sjajno", rekao je Barbarez, a prenijelo "Oslobođenje".

Govorio je o Kerimu Alajbegoviću, strijelcu prvog gola za "zmajeve".

"Kad imate jednog golobradog momka sa 18 godina, koji nije bio punoljetan kada je počeo igrati sa nama, vidite mogućnosti koje on posjeduje. Najteža stvar je takvog momka obuzdati, dati mu pravi moment za igru, a on je to dočekao. Veliki je teret za takvog momka da to sve obuzda, ali zato smo mi tu. Pokušavamo s njim sve nekako na vrijeme uraditi, osloboditi ga pritiska. Uvjeren sam da ova reprezentacija sa njim, Bajraktarevićem, Mahmićem tek počinje i da će naredna prvenstva biti njihova".

Selektor BiH je pohvalio navijače.

"Ima ona jedna, mali smo ali nas je puno. Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja. Željni su dodira s domovinom i sportom, vidim da je njima ovo ogromno, pogotovo našim ljudima u Americi. Fantastično je imati 30.000 ljudi na stadionu. Mislim da sam najsretniji čovjek što mogu biti na ovom mjestu i predstavljati svoju državu. Nadam se da će naši navijači kod kuće slaviti sa nama kada se vratimo. Žurka od barem sedam dana", našalio se Barbarez.

Prokomentarisao je i ulogu kapitena Edina Džeke.

"Džeko uvijek igra istu ulogu za nas i nema tu puno filozofije, jer on je naš najveći igrač. Još uvijek plijeni pažnju protivničkih ekipa. Puno je bilo želje, volje u igri. Ispisali smo istorijski rezultat. Nikada se nismo plasirali u nokaut fazu. Meni je kao treneru želja da to izgleda mnogo bolje. Nekad neke reakcije imam, ali uvijek u želji da to bude motiv".

Selektor je govorio o Erminu Mahmiću, koji je postigao dva gola na Mundijalu.

"Čuo sam da je pustio suzu, stvarno to je emotivno za ovog momka koji do prije par dana nije bio s nama. Vidi se da smo i tu imali 'dobar nos'. Bio sam ubijeđen u njegov kvalitet. Morate biti ubijeđeni u nekog da bi ga mogli prisvojiti da igra za nas. On je sigurno naša budućnost", kazao je Barbarez.

Barbarez je spomenuo i status Seada Kolašinca.

"Sejo je nešto posebno, njegov ratnički karakter ga prati kroz čitavu karijeru. On još malo vuče te probleme sa koljenom, ali stvarno je bravurozan, i kad uzme tu kapitensku traku, i to odrađuje sjajno. Ponosan sam na sve što radi".

Naredni protivnik "zmajeva" će najvjerovatnije biti Sjedinjene Američke Države, ali Barbarez nije želio govoriti o mogućem rivalu.

"Nećemo spekulisati, sačekaćemo da se završe sve utakmice posljednjeg kola da znamo jesmo li prošli i s kim igramo. Mogu samo obećati da ćemo biti rasterećeni, ovo je sada bonus za nas, i s kim god da budemo igrali, pokušaćemo ih napasti i stvoriti im probleme. Imamo kvalitet i samopouzdanje za to", zaključio je Barbarez.

(MONDO)