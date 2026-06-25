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Veliki preokret Maroka za ovjeru prolaska grupe na Svjetskom prvenstvu

Veliki preokret Maroka za ovjeru prolaska grupe na Svjetskom prvenstvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Maroko je pobijedio Haiti u tijesnom meču i plasirao se u nokaut fazu Mundijala.

maroko pobijedio haiti 4 2 plasirao se u nokaut fazu mundijala Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Gledali smo goleadu na meču Maroko - Haiti! Fudbaleri Maroka plasirali su se u nokaut fazu Mundijala pošto su u posljednjem kolu grupe C savladali Haiti rezultatom 4:2. Afrička selekcija završila je takmičenje u grupi na drugom mjestu, iza Brazila, koji je pobjedom nad Škotskom ovjerio prvo mjesto.

Iako su Marokanci važili za favorite, do pobjede nisu stigli lako. Haiti je dva puta tokom prvog poluvremena imao prednost i ozbiljno namučio jednog od najvećih iznenađenja prethodnog Mundijala. Već u 10. minutu Haiti je poveo, pošto je poslije pokušaja Žozefa lopta pogodila Jasina Bonoa i završila u mreži. Tako je autogolom golmana Maroka prekinut 52 godine dug post Haićana bez pogotka na Svjetskim prvenstvima.

Maroko je prvi put izjednačio preko Ašrafa Hakimija, ali je Haiti ponovo stigao do vođstva sjajnim pogotkom Vilsona Isidora sa distance. Ipak, radost autsajdera nije dugo trajala, pošto je Ismael Saibari do odlaska na odmor još jednom poravnao rezultat i postao prvi afrički fudbaler koji je postigao gol na sve tri utakmice grupne faze jednog Mundijala.

U nastavku susreta Maroko je pojačao pritisak i potpuno preuzeo kontrolu nad dešavanjima na terenu. Nagrada je stigla u 78. minutu, kada je rezervista Sufijan Rahimi poslije kornera donio potpuni preokret svom timu. Konačnih 4:2 postavio je Gesim Jasin u samoj završnici meča i potvrdio pobjedu svog tima.

Maroko je tako sa sedam osvojenih bodova obezbijedio plasman među u narednu rundu, dok je Haiti takmičenje završio bez osvojenog boda. Haićani su ujedno izjednačili negativan rekord El Salvadora, pošto sada obje selekcije imaju po šest poraza iz isto toliko utakmica na Mundijalima.

Bonus video: 

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01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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