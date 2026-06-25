Cijeli stadion ustao zbog golmana Meksika: Ovacije za Giljerma Očou

Meksiko je slomio Češku, poslije mnogo muke i plasirao se u nokaut fazu Mundijala.

Izvor: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Meksika nastavili su maksimalan učinak na Svjetskom prvenstvu, pošto su u posljednjem kolu grupne faze savladali Češku 3:0. Meksikanci su tako sa svih devet bodova završili takmičenje u grupi A i sa prvog mjesta izborili plasman u šesnaestinu finala Mundijala. Posebno je zanimljiva bila proslava poslije meča u kojoj je glavni akter bio iskusni golman domaćina.

Iako konačan rezultat to ne pokazuje, Meksikanci su dugo lomili otpor rivala. Prvo poluvrijeme proteklo je bez golova i većih uzbuđenja, a najbolju priliku imali su Česi već u osmom minutu, kada je Denis Višinski šutirao tik pored stative. Domaćin je tražio i penal poslije pada Giljerma Martinesa Ajale, ali sudija Jael Falkon Peres nije pokazao na bijelu tačku.

Pitanje pobjednika riješeno je tek u nastavku. Poslije nekoliko propuštenih prilika, Meksiko je poveo u 55. minutu preko Matea Čavesa Garsije, koji je iskoristio brzu kontru i savladao Mateja Kovara. Samo šest minuta kasnije prednost je udvostručio Hulijan Kinjones, nakon velike greške češke odbrane.

Do kraja susreta tempo igre je ponovo opao, a poseban trenutak dogodio se u 78. minutu kada je na teren ušao legendarni Giljermo Očoa. Iskusni golman je tako sa 41 godinom upisao nastup na četvrtom uzastopnom Svjetskom prvenstvu, što je izazvalo ovacije navijača u Meksiko Sitiju.

Konačnih 3:0 postavio je Alvaro Fidalgo u sudijskoj nadoknadi vremena, dok su Česi meč završili dodatno oslabljeni, pošto je Tomaš Souček zbog povrede morao ranije da napusti teren. Meksiko sada čeka rivala u nokaut fazi, dok je Češka završila učešće na Mundijalu.

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(MONDO)