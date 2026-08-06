Partizan je izdao saoštenje u kome apeluje na navijače da ne dođe do problema na meču sa Tobolom u Ligi konferencija.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan oglasio se pred utakmicu Lige konferencija sa Tobolom koja se igra od 21 čas na stadionu "JNA". Apelovao je klub iz Humske na navijače da se ponašaju fer i sportski jer je već ove sezone klub plaćao kazne, a i pod uslovnom je kaznom.

Na utakmici protiv UNA Štrasena problem su bila blokirana stepeništa, neprikladna skandiranja i zbog toga je osim 34.000 evra kazne UEFA uslovno zatvorila 5.000 mjesta na Zapadnoj tribini za jedan od narednih mečeva.

Saopštenje Partizana

Vidi opis "Moramo da se zapitamo čemu to?": Hitno saopštenje Partizana pred meč sa Tobolom na JNA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Na utakmici protiv FC UNA Strassen, 10.000 mjesta na Stadionu Partizana već je bilo zatvoreno, uključujući kompletnu Istočnu tribinu, kao posljedica ranije odluke UEFA, kojom je Klub kažnjen i sa ukupno 90.250 evra. Iako je FK Partizan uoči utakmice jasno apelovao na navijače da ne ponavljaju prekršaje zbog kojih je Klub ranije sankcionisan, Partizan je zbog događaja na toj utakmici ponovo kažnjen – ovog puta sa ukupno 34.000 evra. Od tog iznosa, 14.000 evra Klub će platiti zbog blokiranih prolaza i stepeništa, dok je dodatnih 20.000 evra izrečeno zbog skandiranja koje je UEFA ocijenila kao diskriminatorno. Pored novčane kazne, Partizanu je izrečena i uslovna mjera zatvaranja 5.000 mjesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu.

Prihod od prodaje pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv FC UNA Strassen iznosio je 5.925.500 dinara, ne računajući prihod od sezonskih ulaznica. To znači da će kazna zbog incidenata sa tribina odnijeti gotovo dvije trećine prihoda ostvarenog prodajom ulaznica za tu utakmicu. Dok svi ističemo koliko je Partizanu potrebna podrška – igračima, stručnom štabu i čitavom Klubu – Partizan istovremeno vodi tešku borbu da evropske utakmice ne igra pred zatvorenim tribinama ili potpuno praznim stadionom.

Svi znamo kako bi podrška Partizanu trebalo da izgleda: pun stadion, energija koja nosi ekipu i daje igračima dodatni podsticaj kada je najteže. Da igrači osjete da nisu sami. Da pun stadion bude snaga Partizana, a ne razlog zbog kojeg će Klub plaćati kazne i naredne utakmice igrati pred zatvorenim sektorima ili bez svojih navijača. Ipak, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, Partizan ponovo plaća visoku cijenu. Svaki zakrčen prolaz, svako nedozvoljeno skandiranje, svaki bačeni predmet, svaka upotreba lasera ili pirotehnike imaju svoju cijenu. Tu cijenu ne plaća pojedinac koji napravi prekršaj. Plaća je Partizan.

Plaća je novcem koji je mogao da bude uložen u prvi tim, omladinsku školu, infrastrukturu i budućnost Kluba. Plaćaju je igrači koji ostaju bez podrške sa tribina, ali i hiljade navijača koji na stadion dolaze isključivo da budu uz svoj Klub. Moramo da se zapitamo: čemu to?

Ako volimo Partizan, kako bilo koji postupak koji Partizanu donosi nove kazne, zatvorene tribine i utakmice bez navijača može da se smatra podrškom Klubu? Zar nije ideja navijanja da budemo vjetar u leđa Partizanu? Da nosimo ekipu kada je najteže, a ne da joj dodatno otežavamo? Zato, kada večeras krenete na utakmicu, razmislite. Ne zadržavajte se na stepeništima i ne blokirajte prolaze. Navijajte glasno, ali bez skandiranja i postupaka zbog kojih Partizan može ponovo biti kažnjen. Podrži Partizan. Navijaj za Partizan. Nemoj štetiti Partizanu", navodi se u saopštenju Partizana.

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