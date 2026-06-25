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Incident na tribini stadiona u Sijetlu: Navijači "zmajeva" oteli zastavu Srbije (VIDEO)

Incident na tribini stadiona u Sijetlu: Navijači "zmajeva" oteli zastavu Srbije (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom (3:1) i istorijski plasman u nokaut fazu Mundijala, obilježio i incident na stadionu u Sijetlu.

Navijači "zmajeva" oteli zastavu Srbije (VIDEO) Izvor: YouTube/Screenshoot

Naime, kako je prenio portal "Crna hronika", jednom mladiću u dresu BiH na silu je oduzeta srpska zastava.

Uslijedio je verbalni sukob, ali prema dostupnim informacijama, nije bilo fizičkog incidenta.

Kad je zastava Srbije oteta od mladića, uslijedilo je oduševljenje ostatka navijača "zmajeva" na tribini stadiona u Sijetlu.

Izvor: YouTube/Screenshot

Tim Sergeja Barbareza će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv selekcije SAD u noći između 1. i 2. jula u San Francisku. (02.00).

Pogledajte

(MONDO)

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zmajevi Mundijal 2026

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