Vlaseničanka Milica Mazić briljira na Eurobasketu: Košarkašica iz Republike Srpske kao kapiten vodi "orlice" ka medalji!

Milica Mazić pruža sjajne partije na prvenstvu Evrope u Švedskoj.

Izvor: fiba.basketball

Ženska košarkaška reprezentacija do 18 godina pruža sjajne partije na prvenstvu Evrope koje se od 1. do 9. avgusta igra u Švedskoj.

Nakon poraza na startu smotre, u duelu sa Poljskom (52:75), "orlice" su se zainatile, upisale trijumfe u preostala dva meča grupne faze, a potom u borbi za mjesto u četvrtfinalu savladale Tursku. Ogromnu ulogu u svemu tome imala je Vlaseničanka Milica Mazić (2009.), inače kapiten ove generacije srpskog tima!

Plejmejker Vojvodine 021 i igračica koja je ponikla u Vlasenici bilježi odlične brojke na ovoj kontinentalnoj smotri. Tako je, recimo, u susretu sa Hrvatskom, u kojem je Srbija upisala pobjedu razlikom od 42 poena (93:51), upisala 14 poena, uz sedam skokova i pet asistencija. U sinoćnjem duelu osmine finala sa Turskom (70:67), Milica Mazić je bila među najzapaženijim igračima na parketu, upisavši dabl-dabl (14 poena i 11 asistencija).

Prvu narednu šansu da nastavi da oduševljava Evropu Milica će imati večeras (20.30), kada će Srbija u bici za polufinale ukrstiti koplja sa Belgijom. Predstojeći rival srpskih igračica završio je takmičenje u grupi B bez ijednog poraza, da bi potom u osmini finala nadigrao Češku (72:57).

Uspješniji tim iz ovog meča će u polufinalu, koje se igra u subotu (8. avgust), odmjeriti snage sa boljim iz okršaja Italije i Španije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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