Scena za pamćenje: Edin Džeko ocu poklonio dres poslije istorijskog meča "zmajeva"

Najbolji fudbaler Bosne i Hercegovine Edin Džeko posle istorijske pobede nad Katarom poklonio je dres - posebnom navijaču, ocu Midhatu

Izvor: X/Lauren Helmbrecht

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je poslije istorijske pobjede nad Katarom (3:1) dres darovao posebnoj osobi. Bila je to scena koja je privukla pažnju - poklon je dao ocu Midhatu.

Istorijski uspjeh Bosne i Hercegovine tema je koja će narednih dana biti aktuelna u svijetu fudbala. Tim koji vodi Sergej Barbarez nije se zaustavio na eliminaciji Italije za plasman na Mundijal, već je nastavio da niže uspjehe i na samom Svjetskom prvenstvu. Zbog toga "zmajevi" imaju ogromnu podršku - čak 30.000 navijača je na Svjetskom prvenstvu, a za Džeku je onaj najvažniji bio njegov otac.

Pogledajte video koji je nastao poslije pobjede BiH:

Bosnia and Herzegovina captain Edin Džeko puts his game-worn jersey on his father, Midhat, after his 3-1 win over Qatar.



Special moment.@BosniaNTBall@fox13seattlepic.twitter.com/bL6bbuCJyS — Lauren Helmbrecht (@lmhelmbrecht)June 24, 2026

Poslije pobjede od 3:1 nad Katarom i plasmana u nokaut fazu, Džeko je uspio da prođe pored svih zainteresovanih navijača, pored onih koji su željeli da ga zagrle, da mu čestitaju ili traže dres, i tako stigne do oca Midhata kojem je dao poseban poklon - dres kojim je Bosna i Hercegovina ušla u istoriju.

I nije se kapiten BiH tu zaustavio - odlučio je da ocu obuče dres, a zatim su se članovi porodice propisno izgrlili i izljubili.

Bonus video:

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(MONDO)