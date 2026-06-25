logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Scena za pamćenje: Edin Džeko ocu poklonio dres poslije istorijskog meča "zmajeva"

Scena za pamćenje: Edin Džeko ocu poklonio dres poslije istorijskog meča "zmajeva"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Najbolji fudbaler Bosne i Hercegovine Edin Džeko posle istorijske pobede nad Katarom poklonio je dres - posebnom navijaču, ocu Midhatu

edin dzeko poklonio dres ocu midhatu Izvor: X/Lauren Helmbrecht

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je poslije istorijske pobjede nad Katarom (3:1) dres darovao posebnoj osobi. Bila je to scena koja je privukla pažnju - poklon je dao ocu Midhatu.

Istorijski uspjeh Bosne i Hercegovine tema je koja će narednih dana biti aktuelna u svijetu fudbala. Tim koji vodi Sergej Barbarez nije se zaustavio na eliminaciji Italije za plasman na Mundijal, već je nastavio da niže uspjehe i na samom Svjetskom prvenstvu. Zbog toga "zmajevi" imaju ogromnu podršku - čak 30.000 navijača je na Svjetskom prvenstvu, a za Džeku je onaj najvažniji bio njegov otac.

Pogledajte video koji je nastao poslije pobjede BiH: 

Poslije pobjede od 3:1 nad Katarom i plasmana u nokaut fazu, Džeko je uspio da prođe pored svih zainteresovanih navijača, pored onih koji su željeli da ga zagrle, da mu čestitaju ili traže dres, i tako stigne do oca Midhata kojem je dao poseban poklon - dres kojim je Bosna i Hercegovina ušla u istoriju.

I nije se kapiten BiH tu zaustavio - odlučio je da ocu obuče dres, a zatim su se članovi porodice propisno izgrlili i izljubili.

Bonus video: 

Pogledajte

01:15:29
Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC