Pobuna na Mundijalu: Najveće zvijezde napale selektora, on im brutalno odgovorio

Najveće zvijezde Urugvaja su se pobunile protiv Marsela Bijelse na Svjetskom prvenstvu.

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Urugvaj je u prva dva meča Svjetskog prvenstva odigrao neriješeno sa Saudijskom Arabijom 1:1 i Zelenortskim Ostrvima 2:2 i sada je na pragu ispadanja sa Mundijala. Da bi prošli dalje, Urugvajci moraju da pobijede Španiju u posljednjem kolu, ali bi to mogli da urade bez Marsela Bijelse na klupi.

Iskusni 70-godišnji selektor je prema informacijama "Espektador Deportes"-a na udaru sopstvenih igrača, Najveće zvijezde tima su se pobunile i okrenule protiv harizmatičnog Argentinca na klupi nacionalnog tima. Navodno su pobunu pokrenuli Federiko Valverde, Manuel Ugarte i Rodrigo Betankur.

Šta se desilo?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Urugvajski mediji prenose da su igrači zvali Marsela Bijelsu i tražili mu da promijeni način igre za utakmicu sa Špancima. Takođe su nezadovoljni prejakim treninzima i smatraju da su brojne povrede u timu uzrokovane time. Delegacija igrača je tražila od Bijelse da ima manje treninga, kao i da se protiv Španije tim brani i da proba iz kontre da dođe do gola i minimalne pobjede.

Na to je Bijelsa reagovao tako što je sazvao sastanak kompletnog tima, a onda je skoro sat vremena objašnjavao ekipi svoje zamisli za posljednji dio grupne faze.

Navodno je Bijelsa onda optužio igrače da rade na njegovoj smjeni, a takođe je "bocnuo" Martina Kaseresa i Maksija Arauha kojima je poručio da im je on lično stvorio karijere. Probao je iskusni štoper Hose Marija Himenez da smiri strasti, ali nije uspio.