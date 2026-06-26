Ovo je put Hrvatske na Svjetskom prvenstvu: Nemaju pravo na kiks, a onda ih čeka paklen rival - kasnije mogu i na BiH!

Hrvatska ne smije da izgubi od Gane u posljednjem kolu. Ako i odigra neriješeno ili dobije, čeka je pakao u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Hrvatskoj se ne namještaju rezultati kako bi htjela na Svjetskom prvenstvu, ali to ne znači da Hrvati nemaju šansu da prođu dalje. Zapravo, "vatreni" mogu dalje kao prvi, drugi i treći u svojoj grupi.

Biće prvi ako pobijede Ganu, a Engleska ne pobijedi Panamu, biće drugi ako pobijede Ganu, a Engleska dobije Panamu, dok su u ostalim scenarijima treći. Ako izgube od Gane i budu treći sa tri boda, zaista je mala šansa da prođu dalje, ali ako odigraju neriješeno sigurno prolaze dalje pošto će biti bolji od Senegala ili Iraka, Škotske, Južne Koreje i od ekipe Paragvaja. To je već četiri tima koji bi bili ispod njih.

Ko su rivali Hrvatske ako prođe dalje?

Ukoliko se Hrvatskoj namjesti da bude prva u grupi, igraće u Atlanti 1. jula od 18 sati i tu će im rival biti najbolji trećeplasirani tim iz grupa E, H, I, J ili K. Mnogo je tu opcija, a nije ni toliko realno da se to desi.

Ipak, ako budu drugi ili treći, što je mnogo realnije, Hrvati mogu da igraju sa ekipama iz grupe K. U toj grupi će Kolumbija i Portugal odigrati međusobni susret za prvo mjesto. Ukoliko Hrvatska bude drugoplasirana u svojoj grupi, igraće sa drugoplasiranim timom iz grupe K, a onda bi se ukrštala sa pobjednikom duela SAD - BIH.

Ako bi Hrvatska bila treća igrala bi 4. jula u Kanzas Sitiju igrala sa prvim iz grupe K.