Ovo je put Hrvatske na Svjetskom prvenstvu: Nemaju pravo na kiks, a onda ih čeka paklen rival - kasnije mogu i na BiH!

Hrvatska ne smije da izgubi od Gane u posljednjem kolu. Ako i odigra neriješeno ili dobije, čeka je pakao u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.
Hrvatskoj se ne namještaju rezultati kako bi htjela na Svjetskom prvenstvu, ali to ne znači da Hrvati nemaju šansu da prođu dalje. Zapravo, "vatreni" mogu dalje kao prvi, drugi i treći u svojoj grupi.
Biće prvi ako pobijede Ganu, a Engleska ne pobijedi Panamu, biće drugi ako pobijede Ganu, a Engleska dobije Panamu, dok su u ostalim scenarijima treći. Ako izgube od Gane i budu treći sa tri boda, zaista je mala šansa da prođu dalje, ali ako odigraju neriješeno sigurno prolaze dalje pošto će biti bolji od Senegala ili Iraka, Škotske, Južne Koreje i od ekipe Paragvaja. To je već četiri tima koji bi bili ispod njih.
Ko su rivali Hrvatske ako prođe dalje?
Ukoliko se Hrvatskoj namjesti da bude prva u grupi, igraće u Atlanti 1. jula od 18 sati i tu će im rival biti najbolji trećeplasirani tim iz grupa E, H, I, J ili K. Mnogo je tu opcija, a nije ni toliko realno da se to desi.
Ipak, ako budu drugi ili treći, što je mnogo realnije, Hrvati mogu da igraju sa ekipama iz grupe K. U toj grupi će Kolumbija i Portugal odigrati međusobni susret za prvo mjesto. Ukoliko Hrvatska bude drugoplasirana u svojoj grupi, igraće sa drugoplasiranim timom iz grupe K, a onda bi se ukrštala sa pobjednikom duela SAD - BIH.
Ako bi Hrvatska bila treća igrala bi 4. jula u Kanzas Sitiju igrala sa prvim iz grupe K.