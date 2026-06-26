Problem za Dalića i Hrvatsku: Štopere kritikuje nacija, a jedan se sad i povrijedio

Pred ključni meč sa Ganom, Martin Erlić ima povredu pete.

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Hrvatska je pred utakmicom odluke na Mundijalu, sva je prilika da će morati da pobijede Ganu ako misle da prođu dalje. Pred taj meč imaju problema jer se povrijedio defanzivac Martin Erlić. Štoper danskog Mitjilanda je imao problema sa petom, tako da je propustio posljednji trening.

Ovaj 28-godišnji Zadranin odigrao je 13 mečeva u sastavu Hrvatske, a iako nije u prvom planu kod Zlatka Dalića mnogi su ga očekivali u timu u subotu uveče zbog loše forme defanzivaca.

Luka Vušković i Joško Gvardiol su se našli na udaru kritika zbog partija protiv Engleske i Paname. Poslije četiri primljena gola od Engleske, Vuškovića je u timu za Panamu zamijenio Marin Pongračić, a na tom meču je Gvardiol morao napolje poslije 45 minuta.

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Zbog toga je javnost očekivala da možda Erlić ili Duje Ćaleta-Car dobiju šansu protiv fizički dominantne Gane, ali vidjećemo šta će sada Dalić odlučiti.

Gvardiola kritike ne dotiču

"Osjećam se odlično. Bilo je pa prošlo, novi dan. Nema razmišljanja šta je bilo prije. Što se tiče mene i ekipe, sve OK, znamo šta nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i odraditi utakmicu. Drago mi je što sam ovdje i što imam priliku da budem na svom drugom Svjetskom prvenstvu. To nije alibi za lošu igru. Ne čitam puno i ne bavim se time, fokus je na zajedništvu i na onome šta radimo na terenu, ali moram se suočiti s tim. Rekao sam nakon utakmice da nije bila najbolja utakmica s moje strane, ali mlad sam, naučiću. Moramo biti što pozitivniji i, ako Bog da, bit će sve kako treba."

Ko je Martin Erlić?

Ovaj 192 centimetra visoki štoper promijenio je nekoliko timova u juniorskim selekcijama, a već 2014. kao maloljetnik otišao je u inostranstvo. Igrao je za Parmu, Sasuolo, Sidtirol, Speciju i Bolonju, cijelu karijeru u Italiji prije prelaska u Mitjiland 2025. godine.