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Modrić odigrao 200. meč za Hrvatsku, pa raznježio naciju: Zbog ovih riječi je postao legenda

Modrić odigrao 200. meč za Hrvatsku, pa raznježio naciju: Zbog ovih riječi je postao legenda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić svjestan je važnosti tri boda svog tima u meču protiv Paname, a poslije susreta posebno je govorio i o jubileju koji rijetko koji igrač postigne u nacionalnom timu.

Luka Modrić o 200 utakmica za Hrvatsku Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske, vođena iskusnim Lukom Modrićem (40), pobijedila je Panamu (0:1), ali i dalje nije obezbijedila plasman u dalju fazu Svjetskog prvenstva. Ipak, kapiten Hrvata svjestan je da je trijumf korak koji je potreban ekipi, a osim važna tri boda, Modrić je proslavio i poseban jubilej u dresu "šahovnice". Modrić nije krio da je ponosan na istorijski broj mečeva i to u, kako kaže, najdražem dresu, čime je raznježio navijače u domovini.

Hrvatska je pobedila Panamu minimalnim rezultatom 1:0, a osim slavlja u meču, Modrić je obilježio i 200. utakmicu u nacionalnom timu.

"Hvala Bogu, osvojili smo tri važna boda koja su vrlo važna za nas. Željeli smo pobjedu", započeo je Luka Modrić poslije meča protiv Paname.

Kapiten Hrvatske jednostavno nije mogao a da se ne osvrne na senzacionalnih 200 mečeva u reprezentaciji. Ima 40 godina i veliku želju da pomogne nacionalnom timu u bilo kojoj utakmici.

"Odigrati 200 utakmica u najdražem dresu je nešto posebno. Imao sam utisak da smo igrali u određenom grču, što se osjećalo tokom većeg dijela meča, ali smo, kako je utakmica odmicala, imali sve više dobrih trenutaka", dodao je kapiten.

Pobjeda protiv Paname možda još nije obezbijedila plasman u dalju fazu takmičenja, ali nema sumnje da je i minimalan trijumf dovoljan za vjetar u leđa ovom timu.

"Poslije ovakve pobjede možemo samo da napredujemo. Nevjerovatno je to da neko odigra 200 mečeva i to u omiljenom dresu, zbog toga sam ponosan. Nikada nisam mogao da sanjam da ću postići ovakav uspjeh. Zahvalan sam na podršci i čestitkama, kao i svima koji su mi pomogli tokom ovih 200 utakmica", rekao je skromno Luka Modrić.

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Tagovi

Hrvatska fudbal Luka Modrić Mundijal 2026

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