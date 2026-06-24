Hrvatska još nije prošla na Svjetskom prvenstvu: Strepi od jednog scenarija u posljednjem kolu

Reprezentacija Hrvatske prvi put je pobijedila na ovom Svjetskom prvenstvu, ali to još nije dovoljno za garantovani prolaz.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske pobijedila je prošle noći Panamu na Svetskom prvenstvu 1:0 a iako poslije dva kola ima četiri boda, nije prošla u sljedeću fazu. U posljednjoj rundi bi mogla i da se dovede u težak položaj ako izgubi od Gane, jer bi pala na treće mjesto i morala bi da čeka rezultate u drugim grupama, kao i da prati gol-razliku rivala.

Pogledajte kako izgleda tabela uoči poslednjeg kola i utakmica Hrvatska - Gana i Engleska - Panama (subota, 23.00).







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

3 scenarija za "Vatrene"

Ako Hrvatska pobijedi Ganu u posljednjem kolu, biće prva u slučaju da Engleska ne pobedi Panamu

Ako Hrvatska pobijedi Ganu i Engleska pobijedi Panamu, Hrvati će u sledeću fazu

Ako Hrvatska ne pobijedi Ganu, biće treća i čekaće rasplet u drugim grupama

U sljedeću fazu će osam od 12 trećeplasiranih ekipa, a zanimljivo je to da je među njima trenutno i Senegal, koji nema nijedan bod poslije dva kola. U tom društvu uz Hrvate po tri boda imaju Švedska, Škotska, Alžir i Paragvaj, po dva Zelenortska Ostrva i Belgija, a po bod Češka, Kongo, Ekvador i BiH.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!