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Hrvatska još nije prošla na Svjetskom prvenstvu: Strepi od jednog scenarija u posljednjem kolu

Hrvatska još nije prošla na Svjetskom prvenstvu: Strepi od jednog scenarija u posljednjem kolu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Hrvatske prvi put je pobijedila na ovom Svjetskom prvenstvu, ali to još nije dovoljno za garantovani prolaz.

Hrvatska još nije prošla u drugi krug Mundijala Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske pobijedila je prošle noći Panamu na Svetskom prvenstvu 1:0 a iako poslije dva kola ima četiri boda, nije prošla u sljedeću fazu. U posljednjoj rundi bi mogla i da se dovede u težak položaj ako izgubi od Gane, jer bi pala na treće mjesto i morala bi da čeka rezultate u drugim grupama, kao i da prati gol-razliku rivala.

Pogledajte kako izgleda tabela uoči poslednjeg kola i utakmica Hrvatska - Gana i Engleska - Panama (subota, 23.00).



Standings provided by Sofascore

3 scenarija za "Vatrene"

  • Ako Hrvatska pobijedi Ganu u posljednjem kolu, biće prva u slučaju da Engleska ne pobedi Panamu
  • Ako Hrvatska pobijedi Ganu i Engleska pobijedi Panamu, Hrvati će u sledeću fazu
  • Ako Hrvatska ne pobijedi Ganu, biće treća i čekaće rasplet u drugim grupama

U sljedeću fazu će osam od 12 trećeplasiranih ekipa, a zanimljivo je to da je među njima trenutno i Senegal, koji nema nijedan bod poslije dva kola. U tom društvu uz Hrvate po tri boda imaju Švedska, Škotska, Alžir i Paragvaj, po dva Zelenortska Ostrva i Belgija, a po bod Češka, Kongo, Ekvador i BiH.

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