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Englez nije htio da pruži ruku igraču Gane: Pogledajte momenat o kome bruji Ostrvo

Englez nije htio da pruži ruku igraču Gane: Pogledajte momenat o kome bruji Ostrvo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Džed Spens nije htio da se rukuje sa Tomasom Partijem pred meč Gane i Engleske.

Igrač Engleske odbio da se rukuje sa igračem Gane Izvor: X/@JOSEPH_dopeguy/@ChrisCowlin

Nakon što Kanada nije htjela da dozvoli ulaz u zemlju Tomasu Partiju on je morao da propusti meč prvog kola Svjetskog prvenstva sa Panamom. Iako je optužen za silovanje i seksualno uznemiravanje SAD mu je dala vizu i defanzivni vezista je zaigrao na meču sa Engleskom.

Pred meč samo jedan igrač nije htio da se pozdravi sa njim, a to je bek Totenhema Džed Spens koji je zamijenio Nika O'Rajlija u startnoj postavi tima Tomasa Tuhela. Bek koji je debitovao u meču sa Srbijom koji je Engleska dobila 5:0 nije htio da pruži ruku Partiju koga zna iz vremena kada je on igrao u Arsenalu u Premijer ligi. Pogledajte taj momenat: 

Spens je ispisao istoriju na ovom meču. Kada je pozvan za duel sa Srbijom postao je prvi musliman ikada na spisku reprezentacije, a sada je prvi musliman u timu Engleske koji je startovao na Svjetskom prvenstvu. 

Roju Kinu se ovo nije svidjelo

"Vidite, ljudi prave veliku stvar od rukovanja, ali to nije bitno kada utakmica počne. Ako Džed Spens neće da se rukuje sa Tomasom Partijem, to je njegov izbor. Viđao sam gore stvari u tunelima. Ono što je bitno je ono što vidimo na terenu. Da li može da ga brani? Da li može da doda? Da se nosi sa pritiskom? To odlučuje, a ne ono što se desi na zagrijavanju", rekao je Roj Kin.

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Tagovi

Engleska Gana Mundijal 2026 fudbal

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