Džin iz Zenice ostavio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu: Vatreni se mučili, ali jednim potezom srušili Panamu

Golom Ante Budimira Hrvatska je uspjela da savlada Panamu i da zadrži šanse da zaigra u nokaut fazi ovog Svjetskog prvenstva.
Hrvatska se mučila sa Panamom, teško dolazila do prilika, a onda je Zlatko Dalić sa klupe podigao Antu Budimira i riješio meč. Ušao je div iz Zenice umjesto Petra Muse na teren na startu druggo poluvremena i na asistenciju Josipa Stanišića pogodio u 54. minutu za konačnih 1:0 (0:0).
Imala je Panama nekoliko šansi na ovom meču, ali ih nije do kraja realizovala, dok je Hrvatska dkelovala uspavano i nikako nije uspkela da dominira nad selekcijom iz Centralne Amerike.
Na kraju su tri boda otišla Hrvatskoj i sada su na diobi prvog mjesta u ovoj grupi Engleska i Gana sa po četiri boda, dok je Hrvatska iza sa tri poena dok je Panama završila sa bilo kakvim šansama za prolaz u nokaut fazu.
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