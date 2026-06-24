Džin iz Zenice ostavio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu: Vatreni se mučili, ali jednim potezom srušili Panamu

Golom Ante Budimira Hrvatska je uspjela da savlada Panamu i da zadrži šanse da zaigra u nokaut fazi ovog Svjetskog prvenstva.

Izvor: Jose Campos | PMEimages / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska se mučila sa Panamom, teško dolazila do prilika, a onda je Zlatko Dalić sa klupe podigao Antu Budimira i riješio meč. Ušao je div iz Zenice umjesto Petra Muse na teren na startu druggo poluvremena i na asistenciju Josipa Stanišića pogodio u 54. minutu za konačnih 1:0 (0:0).

Imala je Panama nekoliko šansi na ovom meču, ali ih nije do kraja realizovala, dok je Hrvatska dkelovala uspavano i nikako nije uspkela da dominira nad selekcijom iz Centralne Amerike.

Na kraju su tri boda otišla Hrvatskoj i sada su na diobi prvog mjesta u ovoj grupi Engleska i Gana sa po četiri boda, dok je Hrvatska iza sa tri poena dok je Panama završila sa bilo kakvim šansama za prolaz u nokaut fazu.

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