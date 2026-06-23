Bivši igrač Partizana od Uzbekistana napravio čudo, ali se teško razbolio pred Mundijal

Srećko Katanec sada preko TV-a gleda kako njegov Uzbekistan tone na Mundijalu.

Izvor: EPA/NOUFAL IBRAHIM/ANTONIO BAT

Uzbekistan je napravio istorijski uspjeh samim plasmanom na Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, ali na prve dvije utakmice nije pokazao mnogo.

Najviše smo vidjeli od tima Uzbekistana kada je Azizjon Ganijev postigao pogodak koji je poništen u meču sa Portugalom. Ipak nakon poraza od 3:1 od Kolumbije na startu, u drugom kolu Portugal je savladao Uzbekistance 4:0.

Sa klupe je ta dva poraza gledao legendarni Fabio Kanavaro, ali zapravo nije on doveo tim na Mundijal. Jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala sjeo je na klupu Uzbekistana u oktobru 2025. godine kada je već sve bilo gotovo. Uzbekistan je kroz sjajne kvalifikacije proveo nekadašnji legendarni fudbaler Partizana i Dinama iz Zagreba Srećko Katanec koji je morao da napusti ekipu zbog bolesti. Njemu je dijagnostifikovan rak i on je odstupio sa mjesta selektora u decembru.

"Trebaće dosta vremena da vam otkrijem sve o svom zdravlju. Nisam slušao tijelo na vrijeme, operisali su me mnogo puta, zato moram na terapije. Ljudi o zdravlju razmišljaju tek kad se razbole. Sada se osjećam dobro. Ako i treći put napustim reprezentaciju zbog zdravlja, više se neću vraćati. Siguran sam da se to neće dogoditi", rekao je Katanec.

Katanec napravio čudo

Srećko Katanec koji je u karijeri igrao za Olimpiju, Dinamo, Partizan, Štutgart i Sampdoriju bio je selektor Slovenije. Makedonije, UAE i Iraka ranije u karijeri, a onda je 2021. preuzeo Uzbekistan. Uspio je prvo da dođe do četvrfinala Azijskog kupa gdje je izbačen na penale od kasnijeg šampiona Katara. Što se tiče Mundijala prošao je kroz prvu grupu sa Iranom, Turkmenistanom i Hong Kongom vrlo lako, a onda je u velikoj grupnoj fazi sa Iranom, UAE, Katarom, Kirgistanom i Sjevernom Korejom do drugog mjesta i direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Završio je Uzbekistan sa dva boda manje od Irana, ali čak šest više od UAE i osam više od Katara i moglo je da uslijedi veliko slavlje. Ipak u decembru je došla loša vijest, čovjek koji je donio istorijski uspjeh neće moći da bude na klupi.

Kanavaro došao na gotovo

Legendarni Katanec je već tada propustio duele sa Turkmenistanom, Tadžikistanom i Iranom i tada je Uzbekistance vodio njegov pomoćnik Aleš Čeh. Ipak oglasio se i javno rekao da ne mže više da vodi tim, pa je fudbalski savez Uzbekistana zaposlio Fabija Kanavara. Djeluje da bi bolje izgledao Uzbekistan sa Katanecom na čelu.

"Reprezentacija Uzbekistana danas počinje svoj trening kamp u Dohi. Selektor Srećko Katanec neće moći da učestvuje na ovom kampu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja", navedeno je u saopštenju Fudbalskog saveza ove države tada.

Sada Uzbekistan čeka rezultat utakmice Kolumbije i DR Konga, a onda i duel sa Kolumbijom na "Hard rok" stadionu u Majamiju kojim će ovaj tim završiti svoj nastup na Mundijalu. Ipak ukoliko Kongo savlada Kolumbijce, to će biti to za Uzbeke, neće moći nikako da prođu dalje.