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Ronaldo vikao tri riječi u kameru i ućutkao kritičare

Ronaldo vikao tri riječi u kameru i ućutkao kritičare

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo je postigao dva gola protiv Uzbekistana, a onda se uživo obračunao sa svim svojim kritičarima.

Kristijano Ronaldo izjava poslije pobjede i rekorda Izvor: X/@acpcrf

"Vratio sam se", vrištao je u kameru Kristijano Ronaldo kada se završio meč sa Uzbekistanom. Nakon remija sa DR Kongom 1:1 bio je pod velikim pritiskom i isporučio je. Dao je dva gola u pobjedi 5:0 (3:0) i odgovorio je kritilčarima. 

Mnogi su jedva dočekali da kritikuju najstarijeg igrača u polju na ovom Mundijalu, a on je odgovorio rekordima. Postao je najstariji fudbaler koji je dao gol na Svjetskom prvenstvu i jedini koji je postizao golove na šest Mundijala. 

Kada su ga novinari sa portugalske televizije pitali da li je i zašto je upravo to pričao u kameru. Kratko je rekao: "Da ne zaborave". 

Lijepi su rekordi, ali ne najbitniji

Vrlo euforični i bijesni Ronaldo je poslije meča istakao da mu je ispred rekorda koje je postavio mnogo bitnije da je sam tim postigao zacrtani cilj, prolazak u drugu rundu takmičenja. 

"Veoma sam srećan prije svega zbog timske igre i zbog samopouzdanja koje smo imali. Dobili smo dosta udaraca tokom sedmice, mada smo znali da će to da se desi, ali je tim dobro radio i popravili smo se. Sve ima svoju dobru stranu. Uvijek je lijepo obarati rekorde ali meni je najbitnije da reprezentacija postiže svoje ciljeve. Sada je najbitnije da prođemo u drugu rundu, mada mislim da smo već prošli sa četiri boda i jako sam srećan. Bog pomaže onima koji rade vrijedno. Znao sam da će mi saigrači pomoći, Imali smo tešku, mračnu sedmicu. Osjećao sam se kao da sam već u penziji, ali sam izdržao, kao i uvijek. Bilo je teško, ali smo se vratili". rekao je Kristijano. 

Nunjo Mendeš o svom golu

Lijevi bek Portugala i PSŽ-a Nunjo Mendeš postigao je sjajan gol iz slobodnog udarca. Svi su očekivali da će šutnuti Ronaldo, a na to su baš računali Portugalci. 

"To je nešto što smo vježbali, potšo svi očekuju da Kristijano šutira. Možda to i ponovimo sa nekim drugim igračem. Srećni smo, bili smo jako fokusirani. Morali smo da se vratimo kako bi uspjeli da budemo prvi u grupi. Kritike su dio fudbala, navikli smo na to. Kao grupa smo navikli na to", završio je on. 

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Mundijal 2026 fudbal

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