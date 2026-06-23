logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kristijano Ronaldo oborio rekord, Portugal dominirao: Petarda na Svjetskom prvenstvu za istoriju fudbala

Kristijano Ronaldo oborio rekord, Portugal dominirao: Petarda na Svjetskom prvenstvu za istoriju fudbala

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Portugal ubjedljivo pobijedio Uzbekistan (5:0), uz dva gola Kristijana Ronalda, prvog strelca u istoriji na šest svjetskih prvenstava.

Portugal pobijedio Uzbekistam uz rekord Ronalda Izvor: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia

Portugal se "pojavio" na Svjetskom prvenstvu i deklasirao Uzbekistan, 5:0.

U neravnopravnom okršaju protiv debitanta iz Azije, Kristijano Ronaldo postigao je dva gola i ispisao nekoliko stranica istorije fudbala.

Kao prvo, niko do današnjeg dana nije postigao bar po gol na čak šest svjetskih prvenstava kao on, a kao drugo, Euzebio više nije najbolji strijelac Portugala na Mundijalima.

"CR7" je izjednačio taj rekord prvim golom protiv autsajdera, snažnim udarcem u 7. minutu iz prve u petercu.

Kristijano Ronaldo prvi gol na Mundijalu
Izvor: YouTube/Arena sport

Sljedećim golom, u 39. minutu, postavio je ubjedljivih 3:0 na perfektnu asistenciju Bruna Fernandeša u kontranapadu. Šutirao je Ronaldo po zemlji i rutinski savladao golmana Uzbekistana Abduvohida Nematova.

Drugi gol Kristijana Ronalda protiv Uzbekistana
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nije samo Kristijano Ronaldo bio razigran danas. U međuvremenu Nunjo Mendeš je pogodio za 2:0, a nakon Ronaldovog gola za 3:0 vidjeli smo i autogol, Portugalci su natjerali golmana Nematova na grešku i stigli do 4:0.

Za "petardu" se u 87. minutu pobrinuo Rafael Leao, koji je ušao samo tri minute ranije. 

Rafael Leao gol za 5:0
Izvor: YouTube/Arena sport TV

 U drugom meču ove grupe u srijedu rano ujutro u 4.00 časa sastaju se Kolumbija i Kongo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijano Ronaldo Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC