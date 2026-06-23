Kristijano Ronaldo oborio rekord, Portugal dominirao: Petarda na Svjetskom prvenstvu za istoriju fudbala

Portugal ubjedljivo pobijedio Uzbekistan (5:0), uz dva gola Kristijana Ronalda, prvog strelca u istoriji na šest svjetskih prvenstava.

Izvor: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia

Portugal se "pojavio" na Svjetskom prvenstvu i deklasirao Uzbekistan, 5:0.

U neravnopravnom okršaju protiv debitanta iz Azije, Kristijano Ronaldo postigao je dva gola i ispisao nekoliko stranica istorije fudbala.

Kao prvo, niko do današnjeg dana nije postigao bar po gol na čak šest svjetskih prvenstava kao on, a kao drugo, Euzebio više nije najbolji strijelac Portugala na Mundijalima.

"CR7" je izjednačio taj rekord prvim golom protiv autsajdera, snažnim udarcem u 7. minutu iz prve u petercu.

Kristijano Ronaldo prvi gol na Mundijalu Izvor: YouTube/Arena sport

Sljedećim golom, u 39. minutu, postavio je ubjedljivih 3:0 na perfektnu asistenciju Bruna Fernandeša u kontranapadu. Šutirao je Ronaldo po zemlji i rutinski savladao golmana Uzbekistana Abduvohida Nematova.

Drugi gol Kristijana Ronalda protiv Uzbekistana Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nije samo Kristijano Ronaldo bio razigran danas. U međuvremenu Nunjo Mendeš je pogodio za 2:0, a nakon Ronaldovog gola za 3:0 vidjeli smo i autogol, Portugalci su natjerali golmana Nematova na grešku i stigli do 4:0.

Za "petardu" se u 87. minutu pobrinuo Rafael Leao, koji je ušao samo tri minute ranije.

Rafael Leao gol za 5:0 Izvor: YouTube/Arena sport TV

U drugom meču ove grupe u srijedu rano ujutro u 4.00 časa sastaju se Kolumbija i Kongo.