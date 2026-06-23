Kristijano za sedam minuta ušao u istoriju: Ućutkao kritičare, od rekorda više rekli zagrljaji

Pričalo se da saigrači ne vole Kristijana Ronalda, da mu nije mjesto u timu. On ne samo da je golom protiv Azerbejdžana oborio rekorde već je i zagrljajem sa saigračima opovrgao priče o lošoj atmosferi u timu.

Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Kristijano Ronaldo je odigrao prvo kolo za zaborav, nije ga nigdje bilo protiv DR Konga, a onda mu je samo sedam minuta trebalo da postigne pogodak protiv Uzbekistana u drugom kolu.

Napao je "Selesao" od prvog minuta, a onda je Žoao Kanselo sa desnog boka centrirao i iz voleja je Kristijano Ronaldo uspio da pocijepa mrežu rivala. Iako se mnogo pričalo o odnosu koji ima sa saigračima svi su dotrčali da proslave pogodak sa njim. Pogledajte njegov pogodak:

Kristijano Ronaldo prvi gol na Mundijalu Izvor: YouTube/Arena sport

Postao je ovim potezom jedini fudbaler koji je postigao gol na šest Svjetskih prvenstava. Dao je devet golova na Mundijalima, prvi Iranu sa penala 2006- godine, zatim je 2010. dao pogodak Sjevernoj Koreji, a onda je 2014. dao gol Gani. Četiri gola dao je na Mundijalu 2018. godine i to het-trik protiv Španije i jedan gol Maroku, a na prethodnom Mundijalu dao je gol Gani.

Izjednačio se Ronaldo i sa Euzebijom kao najbolji strelac Portugala na Mundijalima sa devet golova, samo što je Euzebio tih devet dao na jednom turniru.