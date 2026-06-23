Sudija morao da poništi najljepši gol Mundijala: Uzbekistan i cijeli svijet u šoku jer ovo ne važi

Pogledajte samo kakvu golčinu je sudija na meču Uzbekistan-Portugal morao da poništi.

Izvor: EPA/SAM WASSON

Kakvu golčinu smo vidjeli na meču Portugala i Uzbekistana! Nakon što je Kristijano Ronaldo rekordnim pogotkom uspio da donese prednost svom timu, zatim je prepustio slobodan udarac i pogodak Nunju Mendešu za 2:0, a onda smo vidjeli možda i najljepši poništeni pogodak ikada na svjetskim prvenstvima.

Lopta je bila kod Žoaoa Kansela kada ga je jedan od igrača Uzbekistana pojurio, a on je izgubio loptu. Nakon toga je ona došla do veziste Al Bateha Azizjona Ganijeva i onda smo vidjeli pravu bombu.

Ovaj 28-godišnji fudbaler koji u karijeri još nije dao gol za nacionalni tim poslao je pravu bombu sa 20 metara u rašlje gola Dioga Košte. Uživajte:

Pogledajte 01:01 Poništeni gol UzbekistanaPoništeni gol Uzbekistana Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Kristijano Ronaldo je odmah dotrčao do sudije da se žali na potencijalni faul i poslije gledanja snimka arbitar je odlučio da je Fajzulajev dovoljno potkačio desnog beka Kansela da bi se to sudilo kao faul, pa ovaj pogodak nije važio. To je presjeklo Uzbekistan koji je vrlo brzo primio treći gol pa je djelovalo da je već do poluvremena bilo riješeno pitanje pobjednika na ovoj utakmici.