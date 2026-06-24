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"Sljedeće pitanje": Ronaldo se durio i okrenuo leđa kada su ga pitali za Mesija

"Sljedeće pitanje": Ronaldo se durio i okrenuo leđa kada su ga pitali za Mesija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo nije htio da odgovara na pitanja novinara o Lionelu Mesiju nakon meča sa Uzbekistanom na Svjetskom prvenstvu.

Kristijano Ronaldo nije htio da odgovara na pitanja o Lionelu Mesiju Izvor: X/@FabrizioRomano

Kristijano Ronaldo je poslije ćoraka koje je ispaljivao u prvom kolu Mundijala protiv DR Konga sada dao dva gola u meču sa Uzbekistanom. Oborio je nekoliko rekorda tom prilikom, a kada su ga novinari poslije meča pitali za rekorde Lionela Mesija - samo se okrenuo. 

Iskusni Argentinac je do sada postigao pet golova na ovom Svjetskom prvenstvu, tri protiv Alžira i dva protiv Austrije, pa je tako postao najefikasniji igrač u istoriji Mundijala. Sa druge strane Kristijano je postao najstariji igrač koji je dao gol na Svjetskom prvenstvu, ali takođe i jedini u istoriji sa golovima na šest Mundijala. 

Ipak kada ga je novinar pitao da prokomentariše Mesijeve rekorde, samo je rekao "sljedeće pitanje" i okrenuo se na drugu stranu. Pogledajte taj neprijatan momenat iz miks zone: 

Nije se tu završilo, pošto je sljedeći novinar rekao: "Da li mogu da ti postavim jedno pitanje?", na šta je Ronaldo odgovorio: "Zavisi koje, možda ti ne odgovorim". 

Šta je još rekao Ronaldo?

"Veoma sam srećan prije svega zbog timske igre i zbog samopouzdanja koje smo imali. Dobili smo dosta udaraca tokom sedmice, mada smo znali da će to da se desi, ali je tim dobro radio i popravili smo se. Sve ima svoju dobru stranu. Uvijek je lijepo obarati rekorde ali meni je najbitnije da reprezentacija postiže svoje ciljeve. Sada je najbitnije da prođemo u drugu rundu, mada mislim da smo već prošli sa četiri boda i jako sam srećan. Bog pomaže onima koji rade vrijedno. Znao sam da će mi saigrači pomoći, Imali smo tešku, mračnu sedmicu. Osjećao sam se kao da sam već u penziji, ali sam izdržao, kao i uvijek. Bilo je teško, ali smo se vratili". rekao je Kristijano poslije meča. 

Tagovi

Lionel Mesi Kristijano Ronaldo Mundijal 2026

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