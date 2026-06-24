Gana prebila Engleze i otela im bod: Nula od fudbala na Mundijalu

Gana i Engleska odigrale su bez golova u meču Mundijala.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Nakon što je Engleska u jednom od najboljih mečeva na Mundijalu savladala Hrvatsku sa 4:2 Gana je u tom prvom kolu istoj grupi pogotkom u samom finišu došla do trijumfa 1:0.

U meču drugog kola Engleska i Gana odigrali su 0:0 pa sada te dvije ekipe ostaju izjednačene sa po četiri osvojena boda.

U prvih 45 minuta nismo vidjeli gotovo ništa, a tek u 58. minutu ddarac Maduekea, pa Gordona, ali oba je zaustavio golman Gane.

Sam finip utakmice donio je uzbuđenja, u samo minut i po je Engleska imala tri šanse, ali sve je odbranio Asare. Pokušavali su Saka, Kejn i O'Rajli, Kejn je čak pogodio i prečku.

Imala je i Gana nekoliko odličnih kontri iz kojih je mogla da dođe do prednosti, a sada čekamo meč Hrvatske i Paname od 1:00 koji če dati odgovore na dalja pitanja u ovoj grupi.