Amerika pomilovala Irance, uslišena im molba

Sjedinjene Države dopustile Irancima da duže borave na teritoriji te države.

Izvor: EPA/CHRISTOPHER TORRES

Vlasti Sjedinjenih Država ublažile su tretman prema reprezentaciji Irana i ona više neće biti primorana da dolazi na utakmice Svjetskog prvenstva samo dan prije početka. Ubuduće će Iranci moći da uđu iz Meksika dva dana prije utakmica.

Tako će selekcija Irana u srijedu napustiti svoju bazu u Tihuani u Meksiku i krenuti ka Sijetlu na utakmicu odluke za plasman u drugu fazu protiv Egipta zakazanu za subotu u 5 časova ujutru.

"Htjeli smo da vidimo kako će sve izgledati"

Endrju Đulijani, izvršni direktor tima Bijele kuće za saradnju sa FIFA rekao je agenciji Asošijeted pres da je ovu promjenu od starta planirala američka strana.

"Htjeli smo da vidimo kako će proći transport ekipe u prve dvije utakmice i pošto je sve išlo glatko, dodali smo još jedan dan zbog dužeg putovanja ka Sijetlu", rekao je Đulijani.

Iranci apelovali od početka SP

Iranci su prve dvije utakmice igrali u Los Anđelesu, ali će za treću morati da idu sjevernije uz istočnu obalu SAD i zato je i baza reprezentacije prebačena u Tuson u Arizoni iz Meksika. Iranci su to i tražili iz dana u dan, da bi imali više vremena da se naviknu na grad domaćina utakmice i da bi mogli da se lakše oporave poslije meča.

"Ne tražimo mnogo. Samo da prolazimo kroz istu proceduru kao i ostalih 47 ekipa", tražio je reprezentativac Irana Alireza Jahanbakš poslije remija protiv Belgije u nedjelju.

Iranci nisu doživjeli poraz ni u tom meču, kao ni na otvaranju turnira protiv Novog Zelanda (2:2) i zato su i dalje u igri za plasman u sljedeću fazu.