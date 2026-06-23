logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Paragvajac hitno otjeran sa Svjetskog prvenstva: "FIFA lopovi, ovo je svinjac, ubili ste fudbal"

Paragvajac hitno otjeran sa Svjetskog prvenstva: "FIFA lopovi, ovo je svinjac, ubili ste fudbal"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Paragvajskom komentatoru ekspresno oduzeta akreditacija jer je vrijeđao FIFA i imao oštru tiradu u toku utakmice svog tima protiv Turske.

Paragvajski komentator otjeran sa Svjetskog prvenstva Izvor: Sun Yuxuan / Xinhua News / Profimedia

Svetska "Kuća fudbala" (FIFA) oduzela je akreditaciju paragvajskom komentatoru Horheu Čipiju Veri, jer je tokom prenosa burno reagovao zbog isključenja Migela Almirona protiv Turske (1:0). Nekadašnji igrač Njukasla postao je prvi fudbaler koji je isključen zbog "Vinisijusovog pravila", nakon što je prekrio usta, a Čipi Vera je uzvikivao uvrede u prenosu uživo na televiziji ABC.

"Lopovi! Lopovi! FIFA je ubila fudbal! Infantino, ti si odgovoran za sve ovo! Lopovi! Ubili ste fudbal! Vi ste odgovorni što ste fudbal pretvorili u svinjac!", vikao je Horhe Čipi Vera uživo na televiziji.

Čipi Vera je komentator paragvajske televizije ABC i više neće moći da izvještava sa Svjetskog prvenstva, jer je skoro dva minuta kritikovao FIFA i uzvikivao uvrede u mikrofon.

Iako je kasnije objavio dugačak video izvinjenja na svom nalogu na mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru, FIFA mu je zabranila "bilo kakvo dalje učešće ili izvještavanje povezano sa Svjetskim prvenstvom".

Pogledajte tu situaciju zbog koje je komentator iz Paragvaja pobjesnio u prenosu uživo: 

Migel Almiron isključen jer je prekrio lice rukom
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Paragvaj će bez Almirona i bez glasa otjeranog komentatora igrati meč odluke u grupnoj fazi u četvrtak od 4 časa ujutru protiv Australije, u posljednjem kolu. Oba tima imaju po tri osvojena boda, dok je prvoplasirani i već kvalfikovani domaćin turnira, Sjedinjene Države.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC