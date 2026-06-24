Sergej Barbarez pred meč istine za "zmajeve": To što nas smatraju favoritom ne mijenja naš način igre!

Bh. selekcija večeras (21.00) igra sa Katarom u trećem kolu Mundijal 2026.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH ove srijede igra presudni meč za plasman u drugi krug na Mundijalu.

Rival izabranicima Sergeja Barbareza biće selekcija Katara (Sijetl, 21.00 čas po našem vremenu), koju "zmajevi" moraju da savladaju kako bi uopšte konkurisali za mjesto među 32 najbolja tima kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa. Ujedno, bh. ekipi je potreban što je moguće ubjedljiviji trijumf, s obzirom na lošu gol-razliku pred završnih 90 minuta (2:5).

"Nama nikada nije cilj da se branimo. Uvijek ima faza gdje se utakmica smiruje, gdje želimo da pustimo protivnika zbog raznih taktičkih ideja... Nije to problem, zavisi dosta od protivnika i rezultata. Danas niko ne pravi dugoročan presing. Kao i naš protivnik, želimo da pobijedimo u ovoj utakmici jer obje ekipe to vodi dalje. Vidjećemo čija je želja veća, a nadamo se da ćemo to na kraju biti mi", rekao je selektor Barbarez na početku konferencije za novinare, a prenio portal Sport1.

Njegova selekcija je, bar na papiru, favorit protiv azijske selekcije.

"To što nas svrstavaju u favorite ne mijenja način na koji ćemo igrati. Katar je bolji od nas na FIFA rang-listi, po tome su bolji od nas. Nisu oni slučajno ovdje. Nadam se da će utakmica biti na nivou, a jesmo li favorit ili ne, to nas ne zanima mnogo."

U dosadašnje dvije utakmice na SP Katar je remizirao sa Švajcarskom (1:1) te doživio debakl u duelu sa Kanadom (6:0).

"Uvijek neko mora da ima svoj dan. Dnevna forma nekada zna da pobijedi kvalitet, to uvijek kažem. Poznavajući njihovog selektora, a i kakav su narod, neće imati problema sa pritiskom. Neće tu biti puno defanzivne igre jer će obje reprezentacije morati da traže rezultat. Opet kažem, nadam se da ćemo mi slaviti. Mi imamo ogromno samopouzdanje, ne samo zbog Italije i Velsa, već i zbog ove dvije utakmice koje smo igrali ovdje. Sada znamo šta je svjetski vrh, šta nam nedostaje, koliko nam nedostaje... Svaka nam utakmica donosi neke stvari i nešto naučimo", zaključio je Barbarez, koji u ovom susretu ne može da računa na Tarika Muharemovića, koji je u duelu sa Švajcarskom dobio direktan crveni karton.

(mondo.ba, D. Šutvić/sport1.ba)

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