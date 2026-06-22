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Golman "zmajeva" predstavljen u novom klubu: Martin Zlomislić novi član višestrukog šampiona Azerbejdžana

Golman "zmajeva" predstavljen u novom klubu: Martin Zlomislić novi član višestrukog šampiona Azerbejdžana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Dosadašnji kapiten Rijeke novi je igrač Karabaga.

zmajevi, martin zlomislić Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia

Dok se sa reprezentacijom BiH nalazi na Mundijalu, golman Martin Zlomislić je predstavljen u novom klubu. Dosadašnji čuvar mreže Rijeke dogovorio je saradnju sa Karabagom, a ugovor je potpisan na 3+1 godinu.

Novi klub Martina Zlomislića je 12 puta bio prvak Azerbejdžana, čemu je dodao i 8 trofeja u kup-takmičenju. Prošlu sezonu, međutim, okončao je na drugoj poziciji, čime je prekinuo niz od četiri titule zaredom.

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Zlomislić je rođen 1998. godine u Posušju, a prvi klub u seniorskom fudbalu bio mu je Široki Brijeg. Na Pecari je ostao četiri godine, nakon čega je prešao u Rijeku, čije boje je branio sve do sada. Na golu tima sa Rujevice, čiji je bio i kapiten, stajao je 117 puta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Martin Zlomislić fudbal zmajevi transferi Karabag NK Rijeka

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