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Kolumbija prošla u nokaut fazu SP: Munjoz je vodi na Hrvate u nokaut fazu

Kolumbija prošla u nokaut fazu SP: Munjoz je vodi na Hrvate u nokaut fazu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Kolumbije pobijedila DR Kongo 1:0 i drugim trijumfom na Svjetskom prvenstvu kvalifikovala se za drugu fazu takmičenja.

Danijel Munjoz Izvor: Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Još jednim, drugim golom Danijela Munjoza na Svjetskom prvenstvu, reprezentacija Kolumbije pobijedila je DR Kongo 1:0 i prošla u nokaut fazu.

Pogotkom čak trećeg igrača Kristal Palasa koji je postao dvostruki strijelac na ovom Mundijalu (poslije Japanca Daičija Kamade i Senegalca Ismaile Sara), Kolumbijci su sa maksimalnim skorom ušli u sljedeću rundu, u kojoj im je kolo pijre kraja "na papiru" protivnik Hrvatska. I ona je u noći između utorka i srede pobijedila 1:0, protiv Paname.

Kolumbijci su se ovim trijumfom vratili na prvo mjesto tabele Grupe K ispred ponovo drugoplasiranog Portugala, koji ima četiri boda poslije demoliranja Uzbekistana u utorak uveče 5:0.

Kolumbijci su igrali četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014 (protiv Brazila), u Rusiji 2018. na penale su u osmini finala ispali od Engleske, a u Kataru 2022. se nisu pojavili.

U posljednjem kolu Grupe K, u nedelju od 1.30 igraće Kolumbija - Portugal i Kongo - Uzbekistan.

Kolumbija Kongo
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Tagovi

Mundijal 2026 Kolumbija DR Kongo fudbal

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