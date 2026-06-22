Hrvati u Torontu treniraju na stadionu "Srpskih belih orlova"

Fudbalska reprezentacija Hrvatske se priprema za ključni meč protiv Paname na Svjetskom prvenstvu, a treniraće na stadionu srpskog kluba u Torontu.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske sprema se za "meč godine" u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Paname i selektor Zlatko Dalić zna da njegova ekipa mora da pobijedi ako hoće da prođe dalje.

Dobra vijest za Hrvate je da im već godinama druga utakmica na turnirskim takmičenjima donosi pobjede, a ono što je zanimljivo da će se za susret sa Panamom u Torontu (noć između utorka i srijede od 1.00) trenirati na stadionu srpskog kluba.

Ako se pitate kako je to moguće u Kanadi, evo objašnjenja: u pitanju je stadion "Rob Ford" koji je dom kluba Serbian White Eagles (Srpski beli orlovi) koji su osnovali srpski doseljenici u Kanadu.

Šta je to Serbian White Eagles?

U pitanju je klub koji je osnovan 1968. godine u Hamiltonu (Ontario) i to prvo pod imenom Serbia FC. Srpski doseljenici u Kanadu su potom preselili klub u Toronto i nazvali ga Serbian White Eagles koji je počeo kao amaterski klub, da bi se potom podizao i došao do poluprofesionalne kanadske lige.

Klub je igrao čak i takozvanu CONCACAF lIGU šampiona sedamdesetih godina prošlog vijeka, da bi potom došao do amaterskog ranga. Ozbiljnije je počeo da radi 2006. godine ulaskom u pomenutu poluprofesionalnu ligu Kanade.

Inače, klub na svojim dresovima ima dvoglavog orla - simbol sa srpskog grba - dok je sve naravno u bojama trobojke.

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