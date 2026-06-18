Selektor Engleske Tomas Tuhel održao je motivacioni govor na poluvremenu utakmice sa Hrvatskom.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Fudbaleri Engleske savladali su Hrvatsku na otvaranju Svjetskog prvenstva sa 4:2, a u prvom poluvremenu su odmah po postizanju golova dozvoljavali rivalu da uzvrati. "Vatreni" su izjednačili tik pred veliki odmor, a preokret u "glavama" jednog od favorita na Mundijalu je napravio govor koji je Tomas Tuhel održao na poluvremenu u svlačionici.

Engleski mediji prenose riječi njemačkog stratega koji je svojim izabranicima ulio dozu samopouzdanja i na teren su se vratili sa potpunom drugačijim mentalitetom.

"Sjeo sam sa njima. Dao sam im malo vremena za sebe. Rekao sam im da se smire, upravo smo primili gol. Rekao sam da bez obzira na rezultat, želim da to urade na svoj, naš način. Želim da budete hrabri, odvažni, intenzivni, jedinstveni", reči su Tomasa Tuhela iz svlačionice.

Kejn je potvrdio ove riječi

Vidi opis Tomas Tuhel održao brutalan govor u svlačionici: Ovo je rekao na poluvremenu, a onda je pala Hrvatska Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Kapiten Engleske je sa dva gola u prvom meču na Mundijalu već istakao konkurenciju za titulu najboljeg strijelca.

"Dva drugačija poluvremena. Loše je to kako smo primili golove, ali svaka čast selektoru Tuhelu na govoru na poluvremenu. Rekao nam je da možemo izgubiti, ali da moramo izgubiti na naš način. Vidjeli ste šta se desilo u nastavku... Nisu nas mogli pratiti u drugom dijelu, nije bilo lako, ali smo postigli odličan rezultat protiv sjajne ekipe", rekao je kapiten Engleske i dodao:

"U drugom dijelu smo bili agresivniji i igrali kako bi trebalo igrati, tako bi moralo i u ostatku prvenstva. Kontrolisali smo utakmicu, imali smo razdoblje kad smo mogli dati tri-četiri gola, ali je pobjeda najbitnija. Belingem je odličan. Svi koji su igrali su spremni i u formi, sve to obećava", zaključio je as Bajerna.