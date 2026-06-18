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"Luka Modrić nije ovo zaslužio": Tužna noć legendarnog Hrvata, svi vide šta je problem

"Luka Modrić nije ovo zaslužio": Tužna noć legendarnog Hrvata, svi vide šta je problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Luka Modrić bio je jedan od krivaca za penal Engleske, a o njemu je posebno pisala španska Marka.

Luka Modrić tragičar Hrvatske protiv Engleske Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Luka Modrić je najbolji hrvatski fudbaler u istoriji i jedan od najboljih sa prostora Balkana sigurno. Sa 40 godina igra na Svjetskom prvenstvu i vidi se da mu je sve teže. Napravio je veliki kiks u porazu Hrvatske od Engleske (4:2).

Igrao se osmi minut, Englezi su izveli korner, lopta je pala tačno ispred njega u kaznenom prostoru, odugovlačio je sa izbacivanjem i nije vidio da mu se prikrada Noni Madueke. On je odnio loptu, Luka ga je šutnuo i sudija je pokazao na penal. Izveden je dva puta, ali je Hari Kejn dao gol iz "popravnog".

"Luka Modrić ovo nije zaslužio, ali je činjenica da je njegova velika greška dovela do penala za Englesku. Previše je čekao da izbije loptu. Zamijenjen je u 58. minutu kada je umjesto njega ušao Mateo Kovačić. Tako je završio svoju tužnu noć. Selektor Dalić je bio primoran da ga zamijeni prije isteka od sat vremena. Ima 40 godina i očigledno je da ga je tempo meča iscrpio", piše španska "Marka" o bivšem fudbaleru Real Madrida.

Nema nikakve sumnje da je Modrić i dalje majstor sa loptom u nogama, da vidi stvari na terenu koje mnogi ne mogu da primijete. Ali, isto tako je i činjenica da u septembru slavi 41. rođendan i da se izvjesno oprašta od nacionalnog tima poslije ovog Mundijala. Da li će ostati u startnoj postavi za preostale mečeve grupne faze protiv Paname i Gane? Ili će Dalić možda da ga koristi kao "džokera" sa klupe? Ostaje da se vidi...

Hrvati mogu i da ispadnu

Poraz od Engleske (4:2) i pobjeda Gane protiv Paname (1:0) dodatno je zakomplikovala situaciju u grupi "L" i sada ekipa može i da ispadne sa takmičenja prije nokaut faze.

Drže Hrvati i dalje sudbinu u svojim rukama. Apsolutni su favoriti protiv Paname u sljedećem kolu i pored trijumfa će pokušati da postignu što više golova. Onda na kraju slijedi okršaj sa Ganom u Filadelfiji (27. jun u 23h) i taj meč će gotovo izvjesno da odlučuje o sudbini tima. Iz 12 grupa prolaze po dvije prvoplasirane ekipe, kao i osam najbolje trećeplasiranih timova.

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska Engleska Luka Modrić

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