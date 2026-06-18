Fudbalska reprezentacija Hrvatske izgubila je od Engleske 4:2. Kritike su usmjerene na Modrića i igru tima na Svjetskom prvenstvu i tamošnji mediji uglavnom ih nisu štedjeli.

Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske doživjela je poraz na startu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i to u možda najboljoj utakmici dosadašnjeg turnira. Engleska je pobijedila 4:2, a utisak je da je "gordi albion" mogao da postigne još koji gol, pokazujući zaista moćan fudbal u nastavku meča.

Očekivano, u Hrvatskoj su razočarani zbog toga, što se moglo osjetiti i kroz naslove komšijskih medija, posebno jer su danima unazad najavljivali bolji rezultat.

"Vatreni razbijeni, ali još živi: Utjeha u ovom porazu uskoro nam dolazi u 'naš' Toronto!", piše "Večernji list" koji u svojoj analizi poručuje da je ovo jedna od najlošijih utakmica koje je Hrvatska odigrala na Mundijalima, posebno jer je bila na rubu rezultatske katastrofe.

Vidi opis "Grozni smo, ali na prvom mjestu Modrić": Ovako Hrvati pišu poslije teškog poraza od Engleza Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Bolan poraz Hrvatske na startu SP-a! Vatreni se dvaput vraćali, čudesni Livaković spriječio katastrofu", naslov je u "Jutarnjem" koji u svojoj analizi apostrofira i lošu partiju Luke Modrića koji je napravio penal i imao još nekoliko loših poteza. "Gore od poraza su dva šokantna otkrića, a sve smo znali unaprijed! Pa šta se to radi na treninzima?!", naslov je teksta u kome se kritikuje igra Modrića: "Hrvatska je katastrofalna u prekidima, a znalo se da će prekidi biti jedan od ključnih faktora i ove utakmice, ali i cijelog nastupa na Svjetskom prvenstvu, pa kako je to moguće?! Imamo visinu, a ne znamo se odbraniti u skoku! Što se radi na treninzima?"

"No, to, koliko god bilo grozno, stiglo je pod brojem 2, jer na prvom mjestu je Luka Modrić. Toliko puta u 199 utakmica najbolji, a sada jedan od najgorih, a jasno je da 'vatreni' s njim na terenu, a bez njegove vrsne igre, ne mogu funkcionisati u utakmicama kakva je s Engleskom i danas je glavni pitanje: koliko Modrić može, imamo li ga za ovo Svjetsko prvenstvo barem donekle na kakvog smo navikli ili ne?"

Mundijal 2026

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Index" je bio najblaži i rezultat 4:2 opisao je samo kao "poraz Hrvatske", dok je slično postupio i portal "24 sata" s naslovom "Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a". Portal "Gol.hr" takođe nije previše kritikovao: "Hrvatska na startu SP-a izgubila od Engleske u utakmici prepunoj šokova".

Podsjetimo, Hrvatska je u grupi još sa Uzbekistanom i Kolumbijom, a poslije utakmice sa Englezima jasno je da joj predstoji borba za drugo mjesto, dok prolaz ne bi smio da dolazi u pitanje.