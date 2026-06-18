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"Grozni smo, ali na prvom mjestu Modrić": Ovako Hrvati pišu poslije teškog poraza od Engleza

"Grozni smo, ali na prvom mjestu Modrić": Ovako Hrvati pišu poslije teškog poraza od Engleza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Hrvatske izgubila je od Engleske 4:2. Kritike su usmjerene na Modrića i igru tima na Svjetskom prvenstvu i tamošnji mediji uglavnom ih nisu štedjeli.

Hrvatski mediji kritikuju reprezentativce Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske doživjela je poraz na startu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i to u možda najboljoj utakmici dosadašnjeg turnira. Engleska je pobijedila 4:2, a utisak je da je "gordi albion" mogao da postigne još koji gol, pokazujući zaista moćan fudbal u nastavku meča.

Očekivano, u Hrvatskoj su razočarani zbog toga, što se moglo osjetiti i kroz naslove komšijskih medija, posebno jer su danima unazad najavljivali bolji rezultat.

"Vatreni razbijeni, ali još živi: Utjeha u ovom porazu uskoro nam dolazi u 'naš' Toronto!", piše "Večernji list" koji u svojoj analizi poručuje da je ovo jedna od najlošijih utakmica koje je Hrvatska odigrala na Mundijalima, posebno jer je bila na rubu rezultatske katastrofe.

"Bolan poraz Hrvatske na startu SP-a! Vatreni se dvaput vraćali, čudesni Livaković spriječio katastrofu", naslov je u "Jutarnjem" koji u svojoj analizi apostrofira i lošu partiju Luke Modrića koji je napravio penal i imao još nekoliko loših poteza. "Gore od poraza su dva šokantna otkrića, a sve smo znali unaprijed! Pa šta se to radi na treninzima?!", naslov je teksta u kome se kritikuje igra Modrića: "Hrvatska je katastrofalna u prekidima, a znalo se da će prekidi biti jedan od ključnih faktora i ove utakmice, ali i cijelog nastupa na Svjetskom prvenstvu, pa kako je to moguće?! Imamo visinu, a ne znamo se odbraniti u skoku! Što se radi na treninzima?"

"No, to, koliko god bilo grozno, stiglo je pod brojem 2, jer na prvom mjestu je Luka Modrić. Toliko puta u 199 utakmica najbolji, a sada jedan od najgorih, a jasno je da 'vatreni' s njim na terenu, a bez njegove vrsne igre, ne mogu funkcionisati u utakmicama kakva je s Engleskom i danas je glavni pitanje: koliko Modrić može, imamo li ga za ovo Svjetsko prvenstvo barem donekle na kakvog smo navikli ili ne?"

Mundijal 2026
Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Index" je bio najblaži i rezultat 4:2 opisao je samo kao "poraz Hrvatske", dok je slično postupio i portal "24 sata" s naslovom "Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a". Portal "Gol.hr" takođe nije previše kritikovao: "Hrvatska na startu SP-a izgubila od Engleske u utakmici prepunoj šokova".

Podsjetimo, Hrvatska je u grupi još sa Uzbekistanom i Kolumbijom, a poslije utakmice sa Englezima jasno je da joj predstoji borba za drugo mjesto, dok prolaz ne bi smio da dolazi u pitanje.

Engleska - Hrvatska 4:2
Izvor: TV Arena sport

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska Engleska Luka Modrić

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