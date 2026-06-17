Atraktivna hrvatska navijačica Ivana Knol ponovo privlači pažnju na Svjetskom prvenstvu u Dalasu, bodreći svoju reprezentaciju protiv Engleske.

Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Atraktivna hrvatska navijačica Ivana Knol pojavila se večeras u Dalasu na utakmici Hrvatske i Engleske, verovatno najvećem derbiju prve faze Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Sada je već svi znaju na fudbalskim utakmicama, viđamo je već nekoliko turnira kako bodri Hrvatsku, a zbog svog atraktivnog izgleda i te kako privlači pažnju. Ivana Knol je već danima u centru pažnje na ulicama Dalasa, gdje je uvijek u bojama Hrvatske, dok je i za utakmicu imala poseban stajling. Pogledajte:

Vidi opis Cijeli stadion gleda u Ivanu Knol: Skinula se i došla da navija za Hrvatsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Peter Dovgan / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Peter Dovgan / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ivana Knol je posebno privukla pažnju tokom Mundijala na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dok je Hrvatskoj "donijela sreću" i u Rusiji gdje su "vatreni" bili srebrni.

Ona je inače model i često se pojavljuje na sportskim događajima, pretežno fudbalu i Formuli 1, a takođe je i di-džej.

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