Atraktivna hrvatska navijačica Ivana Knol ponovo privlači pažnju na Svjetskom prvenstvu u Dalasu, bodreći svoju reprezentaciju protiv Engleske.
Atraktivna hrvatska navijačica Ivana Knol pojavila se večeras u Dalasu na utakmici Hrvatske i Engleske, verovatno najvećem derbiju prve faze Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Sada je već svi znaju na fudbalskim utakmicama, viđamo je već nekoliko turnira kako bodri Hrvatsku, a zbog svog atraktivnog izgleda i te kako privlači pažnju. Ivana Knol je već danima u centru pažnje na ulicama Dalasa, gdje je uvijek u bojama Hrvatske, dok je i za utakmicu imala poseban stajling. Pogledajte:
Cijeli stadion gleda u Ivanu Knol: Skinula se i došla da navija za Hrvatsku
Ivana Knol je posebno privukla pažnju tokom Mundijala na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dok je Hrvatskoj "donijela sreću" i u Rusiji gdje su "vatreni" bili srebrni.
Ona je inače model i često se pojavljuje na sportskim događajima, pretežno fudbalu i Formuli 1, a takođe je i di-džej.
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