logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijeli stadion gleda u Ivanu Knol: Skinula se i došla da navija za Hrvatsku

Cijeli stadion gleda u Ivanu Knol: Skinula se i došla da navija za Hrvatsku

Autor D.Š. Izvor mondo.rs
0

Atraktivna hrvatska navijačica Ivana Knol ponovo privlači pažnju na Svjetskom prvenstvu u Dalasu, bodreći svoju reprezentaciju protiv Engleske.

Ivana Knol na utakmici Engleska Hrvatska Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Atraktivna hrvatska navijačica Ivana Knol pojavila se večeras u Dalasu na utakmici Hrvatske i Engleske, verovatno najvećem derbiju prve faze Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Sada je već svi znaju na fudbalskim utakmicama, viđamo je već nekoliko turnira kako bodri Hrvatsku, a zbog svog atraktivnog izgleda i te kako privlači pažnju. Ivana Knol je već danima u centru pažnje na ulicama Dalasa, gdje je uvijek u bojama Hrvatske, dok je i za utakmicu imala poseban stajling. Pogledajte:

Ivana Knol je posebno privukla pažnju tokom Mundijala na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dok je Hrvatskoj "donijela sreću" i u Rusiji gdje su "vatreni" bili srebrni.

Ona je inače model i često se pojavljuje na sportskim događajima, pretežno fudbalu i Formuli 1, a takođe je i di-džej.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Engleska Hrvatska Ivana Knol

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC