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Fudbalska poezija Hrvatske: U posljednjoj sekundi Englezi nisu znali šta ih je snašlo

Fudbalska poezija Hrvatske: U posljednjoj sekundi Englezi nisu znali šta ih je snašlo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nevjerovatan pogodak Hrvatske na kraju prvog poluvremena, na kraju je Petar Musa poentirao.

Engleska Hrvatska gol Petra Muse Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia

Hrvatska je dala dva gola u prvom poluvremenu meča sa Engleskom i ne zna se koji je bio ljepši. Dva gola je dao Hari Kejn, jedan sa penala, jedan glavom, ali Hrvatska je dala dva sjajna gola.

Prvo je Martin Baturina poentirao izvan šesnaesterca, a onda kada je djelovalo da će Engleska otići na odmor sa prednošću Petar Musa je pokazao zašto mu je dao priliku Zlatko Dalić.

Dodavali su se igrači Hrvatske na sredini terena, a onda je Mario Pašalić poslao pas naprijed. Uspio je da ostane na ivici ofsajda Ivan Perišić, a onda je naletio na tu loptu Petar Musa. Iz prve je šuturao i savladao Pikforda. Pogledajte kako je to izgledalo:

Petar Musa gol
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

Engleska Hrvatska fudbal Mundijal 2026 Petar Musa

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