Englezi dva puta šutirali penal protiv Hrvatske!

Dominik Livaković je odbranio penal, ali je ponovljeni udarac Harija Kejna doveo Englesku u vođstvo na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: TV Arena sport

Hrvatska je jako loše počela utakmicu protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Dalasu i već u 11. minutu primila je gol. I za to je najodgovorniji kapiten "vatrenih" Luka Modrić.

Luka Modrić je prvo "prodao" jednu loptu na sredini terena, a onda je neoprezan bio u svom šesnaestercu kada je u pokušaju da izbaci loptu zakačio Nonija Maduekea. Vidjelo se da je Modrić kačio Maduekea po koljenu i nisu se puno bunili Hrvati u ovoj situaciji... Nešto kasnije jesu.

Livakovic saves Harry Kane's penaltypic.twitter.com/MlNf6Y5QmU — Goals Xtra (@GoalsXtra)June 17, 2026



O čemu se radi? Dominik Livaković odbranio je šut Hariju Kejnu iz penala, međutim sudija Klemon Turpan naredio je da se udarac ponovi. Hrvati su bili ljuti zbog takve odluke, ali je VAR soba potvrdila da je Livaković prekršio pravila fudbalske igre.

Prilikom izvođenja penala, golman je dužan da jednu nogu ostavi na gol-liniji. Ispostavlja se da Livakovićeva peta nije bila na liniji, nego malo ispred, zbog čega je Hari Kejn dobi novu priliku da šutira. Drugi put je bio precizan i doveo je Englesku u vođstvo u Dalasu.

Pogledajte i sami zašto je poništena odbrana Dominika Livakovića, sjajnog golmana Hrvatske:

Is Livakovic foot on line ?pic.twitter.com/ynTDe9HFZ9 — Goals Xtra (@GoalsXtra)June 17, 2026

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