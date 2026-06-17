Ovako je Hrvatska dala prvi gol Engleskoj: Ne smiješ da se opustiš ni sekund pored Baturine

Martin Baturina je postigao spektakularan gol za Hrvatsku protiv Engleske, pokazujući svoju snalažljivost i vrijednost na terenu.

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Hrvatska je loše počela meč protiv Engleske i već od 11. minuta gubila je poslije "dvostrukog" penala Harija Kejna, a iako je organizovanije delovao tim Tomasa Tuhela - žestoko je kažnjen u 36. minutu.

Praktično poslije prve greške Engleske, odnosno Džuda Belingema, vidjeli smo koliko je Hrvatska opasna pred golom rivala. Tako je Martin Baturina, koji se povezuje s odlaskom u Englesku, pokazao koliko je snalažljiv i postigao je zaista sjajan gol kojim se Hrvatska vratila u meč. Pogledajte taj pogodak:

Hrvatska - Engleska 2:2 Izvor: TV Arena sport

Iza mladog fudbalera Hrvatske, inače rođenog u Cirihu, sjajna je sezona u Komu s kojim je bio hit Serije A. Iako to i ne pokazuje njegova statistika od osam golova i četiri asistencije, zapravo je bio ključni igrač Koma.

Zato se već godinu dana poslije transfera iz Dinama za 18 miliona, priča da je njegova cijena oko 60 miliona.

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