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Ivan Perišić ispisao istoriju Mundijala: Od njega je bolji samo Lionel Mesi

Ivan Perišić ispisao istoriju Mundijala: Od njega je bolji samo Lionel Mesi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ivan Perišić je upisao svoju šestu asistenciju na Mundijalima, ovoga puta za gol Petra Muse.

Ivan Perišić upisao asistenciju i na četvrtom svjetskom prvenstvu Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Hrvatska je počela takmičenje na Svjetskom prvenstvu sa dva gola, ali i sa porazom. Engleska je savladala "vatrene" 4:2 (2:2), a na toj utakmici Ivan Perišić je ušao u istoriju. On je asistirao Petru Musi na samom kraju drugog poluvremena i tako je ušao u istoriju. 

On je postao drugi igrač u istoriji Svjetskog prvenstva koji je na četiri različita Mundijala uspio da asistira. Prvi koji je to uradio je Lionel Mesi koji je to uradio na pet Mundijala, a sada pokušava da i na šestom Svjetskom prvenstvu pokušava da dođe do dodavanja za gol. 

Petar Musa gol
Izvor: YouTube/Arena sport

Prvo je 2014. asistirao Mariju Mandžukiću u pobjedi nad Kamerunom 4:0, a onda je četiri godine kasnije takođe imao jednu asistenciju. Upisao ju je u pobjedi nad Argentinom kada je dodao Anti Rebiću.

Na prethodnom Mundijalu je tri puta asistirao, prvo Kramariću i Marku Livaji u pobjedi 4:1 nad Knadom, a onda u trijumfu nad Marokom u meču za treće mjesto. 

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska Ivan Perišić

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