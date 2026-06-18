Zlatko Dalić se nije plašio da kritikuje sebe i svoj tim poslije poraza od Engleske na otvaranju Mundijala.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Hrvatska je dala dva gola, ali nije bila ni blizu da dođe do bodova u meču sa Engleskom. Tim Zlatka Dalića mučio se sa tempom selekcije Engleske u drugom dijelu igre i na kraju je bilo 4:2 (2:2). Strateg Hrvatske je poslije poraza istakao da je drugo poluvrijeme bilo loše.

"Loše smo odigrali drugo poluvrijeme, prvo malo bolje. Dobili smo golove, prvi nakon penala, drugi nakon kornera. Početak drugog dijela loš, pobjegao je i primili smo gol. Ne mogu sad da komentarišem što se dogodilo kod trećeg i četvrtog gola, slabo smo reagovali i to je to. Bilo se teško vratiti u utakmicu", rekao je poslije meča.

Nezadovoljan je bio i lider odbrane Hrvatske Joško Gvardiol koji je jasno rekao da ovo nije bilo dovoljno dobro. Ipak, nema potrebe za panikom.

"Sigurno da nije dobro. Dvaput smo se vraćali, znamo kakva je reprezentacija. Manjak koncentracije je presudio. Ostale su još dvije utakmice, ne treba očajavati. Pripremićemo se i idemo dalje. Nije lagano dva puta se vratiti, ali smo onda zakazali na početku drugog dijela. Kažem, ništa nije gotovo, idemo da se pripremimo za ostale dvije utakmice u grupi."

Tuhel: Dobro smo reagovali

Vidi opis "Loše, slabo": Zlatko Dalić surovo iskren poslije poraza od Engleske Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Oglasio se i selektor Engleske Tomas Tuhel koji je odao priznanje Hrvatskoj i istakao da je to za njegov tim bio jako, jako izazovan i težak rival.

"Bila je ovo teška utakmica protiv jakog protivnika, igrali smo loše u prvom dijelu, ali smo bili puno bolji i energičniji u drugom. Prva pobjeda i srećni smo zbog navijača. Odlično smo reagovali u drugom dijelu nakon lošeg prvog. Puno smo kreirali i zasluženo smo pobijedili. Bili smo pasivni nakon što smo davali golove i kaznili su nas, ali smo dobro reagovali nakon toga. Najvažnije je kako reagujete nakon primljenog gola", završio je on.